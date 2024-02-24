«Εκλογή αρχηγού όπως ακριβώς προβλέπει το καταστατικό του κόμματος», αναμένει η Όλγα Γεροβασίλη, όπως ανέφερε σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Η κ. Γεροβασίλη άφησε μία αιχμή κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «στην δική του σύντομη απάντηση στην ομιλία της, έκανε μία παράλειψη δεν είπε ότι η εκλογή θα γίνει όπως προβλέπει το καταστατικό». Εξήγησε ότι «το καταστατικό προβλέπει ότι η εκλογή αρχηγού γίνεται έναν μήνα μετά την προκήρυξη και ότι θα γίνει με κάλπη».

«Ξετυλίξαμε την ατζέντα μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές. Ο πρόεδρος δε θυμήθηκε ότι υπάρχει καταστατικό. Είναι κυρίαρχο σώμα το συνέδριο, μπορεί να αποφασίσει "ναι" ή "όχι" σε εκλογές. Δεν είναι καταστατικό συνέδριο, δεν μπορεί να καταστρατηγήσει κάνεις το καταστατικό. Οι εκλογές αν γίνουν, πρέπει να γίνουν όπως έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Στέφανο Κασσελάκη» ξεκαθάρισε.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κασσελάκης έχει πει για εκλογή στις 10 Μαρτίου και ότι θα γίνει με υβριδικό σύστημα, δηλαδή και με κάλπη και ψηφιακά. Η κ. Γεροβασίλη είπε ότι το Συνέδριο θα αποφασίσει αύριο για το αν τελικά θα γίνει η εκλογή αρχηγού. Πρόσθεσε όμως ότι «το Συνέδριο δεν είναι καταστατικό και δεν μπορεί να αλλάξει την διαδικασία εκλογής- δηλαδή το διάστημα του ενός μήνα και ότι γίνεται με κάλπη».

Όσο για την δέσμευση που ζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης την επομένη της εκλογής να παραμείνει στο κόμμα ανεξαρτήτως αποτελέσματος σχολίασε «δεν είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω στα αυτονόητα. Το εγγυάται η πορεία μου στην παράταξη. Εγώ έχω δώσει τη ζωή μου για το κόμμα».

Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε νωρίτερα η Όλγα Γεροβασίλη.

Xρειαζόμαστε σοβαρότητα και αξιοπιστία, δεν φτάνει μόνο η επικοινωνία χωρίς πολιτικό σχέδιο, τόνισε η κ. Γεροβασίλη κατά την ομιλία της στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Άκουσα το δημόσιο προσκλητήριο του προέδρου, είμαι παρούσα, δεν φοβήθηκα ποτέ την ευθύνη. Ούτε στα πιο δύσκολα. Πάντα έβαζα πλάτη. Είμαι υπερήφανη που ήμουν μέλος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη. «Είμαι παρούσα για να σταματήσει η κατηφόρα» δήλωσε δε. Ορισμένοι σύνεδροι απάντησαν με αποδοκιμασίες στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει νόημα να σταματήσουν.

Είμαστε, τόνισε, κόμμα διακυβέρνησης, δεν είμαστε κόμμα συμπλήρωμα, και οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές από εμάς. Πρεπει να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται σοβαρό πολιτικό σχέδιο και συγκροτημένη πολιτική λειτουργία.

Τη στήριξη του στην υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασιλη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως στο Συνέδριο του κόμματος ο Χρήστος Σπίρτζης.



Στη σκιά της εισήγησης του Στέφανου Κασσελάκη για εκλογές στις 10 Μαρτίου, ο κ. Σπίρτζης ζήτησε να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στο καταστατικό. «Οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό. Αλλιώς θα γίνει Κούγκι... Δηλαδή, τουλάχιστον ένας μήνας προεκλογική περίοδο, με διασφάλιση της διαφάνειας, του απαραβίαστου και της ταυτοπροσωπίας».

