«Οι εκλογές αυτές δεν πρέπει να γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν. Δεν είναι δυνατόν λίγο πριν τις ευρωεκλογές, με τους αγρότες στο δρόμο, με τη μάχη που θα δώσουμε για τους φοιτητές και το έγκλημα των Τεμπών, εμείς σαν να μην τρέχει τίποτα, να κάνουμε σε εκλογές », δήλωσε από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ , η βουλευτής Επικρατείας Έλενα Ακρίτα.

«Δεν είναι δυνατόν να μπούμε στην παράνοια κάθε πέντε μήνες να ψηφίζουμε για αρχηγό, μέχρι να μην είναι πια ο Κασσελάκης. Δεν θα πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι ο κόσμος να μην ψηφίσει τον Κασσελάκη. Όχι, έχουμε πρόεδρο» πρόσθεσε η κ. Ακρίτα.

«Ο Κασσελάκης είναι σκληρό καρύδι. Εάν κάποιοι νόμιζαν ότι είναι ένα νόστιμο, χαριτωμένο παιδί με βαρύ βιογραφικό που θα μπορούσαν να το κάνουν ό,τι θέλουν, πλανώνται πλάνην οικτράν. Είναι πάντα εδώ, η πόρτα του είναι πάντα ανοικτή. Συμμετέχει πάντα στις δράσεις που του προτείνουμε γιατί είναι άοκνος, είναι ακάματος», τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.