Michelle Yeoh: Θα τη δούμε στη σειρά «Blade Runner 2099»

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Μισέλ Γιο, θα πρωταγωνιστήσει στην νέα μίνι σειρά του Amazon Prime «Blade Runner 2099» σε παραγωγή του σκηνοθέτη της αρχικής ταινίας «Blade Runner» του 1982, Ρίντλεϊ Σκοτ.

Αν και προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί κανένα στοιχείο για το ρόλο της σταρ ή για την πλοκή, ο τίτλος υπονοεί ότι η σειρά θα εκτυλίσσεται 50 χρόνια μετά το sequel της ταινίας του Σκοτ «Blade Runner 2049», το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ και έκανε πρεμιέρα το 2017.

Σημειώνεται ότι το διάσημο franchise επιστημονικής φαντασίας είναι βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Φίλιπ Κ. Ντικ, «Do Androids Dream of Electric Sheep?», που κυκλοφόρησε το 1968.

Michelle Yeoh to Star in 'Blade Runner 2049' Sequel Series at Amazon https://t.co/xpfjqELpJh — Variety (@Variety) May 7, 2024

Η νέα παραγωγή των Alcon Entertainment και Scott Free Productions, ξεκίνησε τα γυρίσματα πρόσφατα στην Πράγα μετά από καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους, λόγω της περσινής διπλής απεργίας στο Χόλυγουντ.

Σύμφωνα με το «Deadline», η Σίλκα Λουίζα θα είναι η showrunner και εκτελεστική παραγωγός της σειράς. Ο Τζόναθαν Βαν Τούλεκεν θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την εκτελεστική παραγωγή μαζί με τον Στίβεν Τζόνσον των δύο πρώτων επεισοδίων. Η Film United είναι η εταιρεία παραγωγής στην Πράγα.

Πριν από λίγες ημέρες η Μισέλ Γιο, η οποία είναι η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «Everything Everywhere All at Once», τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

