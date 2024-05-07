Survivor 2024: Επέστρεψε για να αποχαιρετήσει η Αναστασία - Με το τζετ του Ατζούν στην Ελλάδα

Κρίμα και άδικος ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε το Survivor για την Αναστασία Τσέρου. Η παίκτρια από την πρώτη στιγμή είχε ξεχωρίσει για το χαμόγελο και την αγωνιστικότητά της.

Δυστυχώς όμως για την ίδια δεν θα μάθει τελικά αν θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τέλους και συνεπώς στο Γαλάτσι, εξαιτίας της άτυχης στιγμής και του σοκαριστικού τραυματισμού που είχε στον προ τελευταίο αγώνα ασυλίας.

Η παίκτρια μετά από τη νοσηλεία τη ζήτησε να επιστρέψει στο Συμβούλιο όπου συγκινημένη χαιρέτησε τους συμπαίκτες της και άκουσε από τον καθένα τους έναν καλό λόγο και ευχές για σύντομη ανάρρωση. Ο Γιώργος Λιανός της ανακοίνωσε πως η πόρτα του Survivor θα είναι ανοιχτή γι'αυτήν και του χρόνου αν επιθυμήσει να ξαναδοκιμάσει, και παράλληλα διευκρίνισε ότι ο Ατζούν έχει φροντίσει για την επιστροφή της στην Ελλάδα να γίνει με τον πιο βολικό γι'αυτήν τρόπο χωρίς να ταλαιπωρηθεί περισσότερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.