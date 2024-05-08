Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Εργασίες αντικατάστασης βλάβης καλωδίου ηλεκτρικής παροχής διεξάγονται στην Αττική οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Κηφισίας με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, το μποτιλιάρισμα αρχίζει από το ύψος του Κόμβου Φυλής έως και το σημείων των εργασιών.

Οι εργασίες είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν το πρωί της Κυριακής. Σε περίπτωση που τελειώσουν νωρίτερα τότε και η λωρίδα θα δοθεί νωρίτερα στην κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

