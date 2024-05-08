Με τη μέθοδο του ριφιφί, άγνωστοι, κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, μπόρεσαν να «τρυπώσουν» στο εσωτερικό μίας εταιρίας εμπορίας χρυσού στον Πειραιά, και να αδειάσουν το χρηματοκιβώτιο.

Οι δράστες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά παραβίασαν το τζάμι ναυτιλιακής εταιρείας που γειτνιάζει, άνοιξαν τρύπα στη μεσοτοιχία και απέκτησαν πρόσβαση στην εταιρεία χρυσού όπου εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο και πήραν το περιεχόμενο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.