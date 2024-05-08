Eva Mendes: Η ζωή είναι ένα καρναβάλι, λέει η σύντροφος του Ryan Gosling

Η Eva Mendes εντυπωσίασε με τις πόζες της και τη νέα της φωτογράφιση για το περιοδικό «People». Η 50χρονη ηθοποιός έλαμπε φορώντας ένα μεταλλικό σύνολο, ενώ έγραψε στην ανάρτησή της: «La vida es un carnaval» (Η ζωή είναι ένα καρναβάλι).

«Χρυσά κορίτσια από την Κούβα!». Αυτό απάντησα όταν το περιοδικό μου ζήτησε να περιγράψω το στυλ μου αυτή τη στιγμή. «Μπορείτε να φανταστείτε τη Blanche σε μια από αυτές τις φόρμες;», πρόσθεσε η Mendes, αναφερόμενη στον χαρακτήρα που υποδύθηκε η Rue McClanahan στην κωμική σειρά της δεκαετίας του '80.

Η Mendes εξήγησε για τη νέα εποχή του στυλ της: «Μου αρέσουν τα φορέματα, να τυλίγω τα μαλλιά μου και να φοράω μεγάλους κρίκους.

Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να δείξω τίποτα πια. Είμαι καλά. Αισθάνομαι ότι το έκανα αυτό νωρίς και κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι: ’Γιατί το έκανα αυτό; Ίσως είναι επειδή έχω κορίτσια’’», εξήγησε.

Η πρωταγωνίστρια του «Hitch» έκανε επίσης μια αναφορά στη νέα ταινία του συντρόφου της, Ryan Gosling, «The Fall Guy», σε μια άλλη ανάρτηση, μοιραζόμενη μια από τις φωτογραφίες της με το αντίστοιχο χρυσό καουμπόικο λουκ που φοράει στην οθόνη.

«Πιστεύετε στο ευτυχισμένο τέλος; Aliana & Space Cowboy επιτέλους μαζί. Αν ξέρεις, ξέρεις....», έγραψε, αναφερόμενη στους χαρακτήρες της ταινίας.

Η Mendes και ο Gosling, 43 ετών, είναι μαζί από τότε που πρωταγωνίστησαν και οι δύο στην ταινία «The Place Beyond the Pines» του 2012 και μοιράζονται δύο κόρες. Η ίδια είπε στη συνέντευξή της ότι ο σύντροφός της τη στηρίζει και είναι δίπλα της, ενώ αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν κάνει μια συμφωνία, να αποσυρθεί από την υποκριτική και να γίνει μητέρα πλήρους απασχόλησης.

