Της Αθηνάς Παπακώστα

Μπορεί η Χαμάς να αποδέχτηκε την πρόταση εκεχειρίας που έλαβε από την Αίγυπτο και το Κατάρ, η πόλη της Ράφα, όμως, δεν γλίτωσε από τη μοίρα της.

Το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ άναψε το πράσινο φως και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν «στοχευμένες», όπως ανακοίνωσαν, επιθέσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης που παρέμενε, το τελευταίο καταφύγιο στη Λωρίδα της Γάζας για τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους αμάχους.

Θολό τοπίο

Οι ανατροπές στο διπλωματικό σκηνικό τις τελευταίες ώρες υπήρξαν δραματικές. Ενόσω όλοι πίστευαν πως οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός κατέρρεαν και η Χαμάς θα έκανε πίσω, ο πολιτικός της ηγέτης, Ισμαήλ Χανίγιε, με μία ξαφνική ανακοίνωσή του δήλωσε ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχεται το σχέδιο-πρόταση για κατάπαυση του πυρός και πέταξε το μπαλάκι πίσω στο Ισραήλ.

Η απάντηση του Τελ Αβίβ ήρθε λίγες ώρες αργότερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι όροι στους οποίους συμφώνησε η Χαμάς δεν ικανοποιούν την ισραηλινή πλευρά. Παρ' όλα αυτά, δόθηκε εντολή σε αντιπροσωπεία εργασίας να μεταβεί στο Κάιρο για τη συνέχιση των συνομιλιών.

Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος και Κατάρ εξακολουθούν να πιέζουν για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στην περιοχή δε παραμένει ο επικεφαλής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος είχε ήδη αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στη Ντόχα, έδρα της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Στειτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, υπογράμμιζε ότι η Ουάσιγκτον θα συζητήσει, εντός των επόμενων ωρών, την απάντηση της Χαμάς με τους εταίρους της σημειώνοντας πως μία συμφωνία είναι «απολύτως εφικτή».

Το τελευταίο καταφύγιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αντιτίθενται σε μία ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στην Ράφα. Ωστόσο, το Ισραήλ επιμένει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πέρα από την ολοκληρωτική νίκη και την εξουδετέρωση της Χαμάς.

Προτού το Πολεμικό Συμβούλιο ανάψει πράσινο για την έναρξη του εφιαλτικού αυτού σεναρίου, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ήδη διατάξει την εκκένωση τμημάτων του ανατολικού τμήματος της πόλης της Ράφα. Η προειδοποίηση αφορούσε 100.000 αμάχους αλλά, όπως μεταδίδουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, μαζί με εκείνους άρχισαν να απομακρύνονται και χιλιάδες άλλοι με τον φόβο πως η παραμονή τους στη Ράφα θέτει πλέον σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Ο Νετανιάχου υπό (τριπλή) πίεση

Αναλυτές κρίνουν την «εμμονή» Νετανιάχου για εισβολή στο τελευταίο καταφύγιο αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας ως συνέπεια της πολιτικής πίεσης που ασκείται εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού, εντός του κυβερνητικού του συνασπισμού, από τα πλέον σκληροπυρηνικά του μέλη. Οι δεξιότεροι των δεξιών της κυβέρνησής του απειλούν με ανατροπή τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από την εξουσία, εάν το Ισραήλ δεν θέσει υπό τον έλεγχό του την νοτιότερη πόλη της Γάζας και επιλέξει, αντ' αυτού, την κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δέχεται πίεση και από τους συγγενείς αλλά και από χιλιάδες απλούς πολίτες, οι οποίοι παραμένουν στους δρόμους του Ισραήλ απαιτώντας ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη σύναψη συμφωνίας εδώ και τώρα προκειμένου να επιστρέψουν πίσω οι όμηροι.

Πίεση όμως ασκεί και η αμερικανική κυβέρνηση Μπάιντεν καθώς ο πιο στενός σύμμαχος του Ισραήλ έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο και ο Αμερικανός πρόεδρος διεκδικώντας την επανεκλογή του έχει ανάγκη να δείξει ότι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών αποδίδει τελικά καρπούς και ζητούμενο γι' αυτόν τον σκοπό παραμένει η επίτευξη συμφωνίας η οποία θα γλιτώσει τη Ράφα από τα χειρότερα και ηρεμήσει τις πανεπιστημιουπόλεις που έχουν εδώ και εβδομάδες πάρει φωτιά εξαιτίας των κινητοποιήσεων των φοιτητών.

Οι επιλογές Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι σε δύσκολη θέση. Από τη μία απειλείται η πολιτική του επιβίωση και από την άλλη η ζωτικής σημασίας υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ. Το ξαφνικό ναι της Χαμάς του χάλασε τα σχέδια, ανακάτεψε την τράπουλα και παρά τα νέα πλήγματα κατά της Ράφα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα χρειαστεί να υποκύψει σε νέες διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως να λάβει ακόμη και δύσκολες αποφάσεις.

Πηγή: skai.gr

