«Ας ξαναβρεθούμε, γλύκα!»: Η περιγραφή της Ντάνιελς για την «αμήχανη» σεξουαλική επαφή με τον Τραμπ

Μια αμήχανη περιγραφή της σεξουαλικής επαφής που ισχυρίζεται ότι είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2006 έδωσε στους ενόρκους η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς καταθέτοντας στη δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για τα λεφτά που φέρεται να πήρε προκειμένου να κρατήσει το στόμα της κλειστό για την εν λόγω σχέση.

Όμως είχε και καλά νέα ο Τραμπ. Την ώρα που οι ένορκοι άκουγαν την Ντάνιελς, ελήφθη η απόφαση να αναβληθεί επ' αόριστον η δίκη του για την κατοχή απόρρητων εγγράφων στην έπαυλή στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Η απόφαση αυτή, την οποία έλαβε δικαστής που διορίστηκε από τον Τραμπ, σημαίνει ότι η δίκη για αυτή την υπόθεση δεν είναι πιθανό να ξεκινήσει πριν τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες ο Ρεπουμπλικάνος είναι και πάλι υποψήφιος.

Η Ντάνιελς, καταθέτοντας στη δίκη για δωροδοκία, είπε ότι ενώ έκανε σεξ με τον Τραμπ, προσπαθούσε να μην... το σκέφτεται.

Έπειτα από μια «πολύ σύντομη συνάντηση», μέλος της ασφάλειας «μου είπε 'ο κ. Τραμπ θα ήθελε να μάθει αν επιθυμείτε να δειπνήσετε μαζί του'» κατέθεσε η Ντάνιελς.

Στη συνέχεια η Ντάνιελς περιέγραψε τη σουίτα του Τραμπ «που ήταν τρεις φορές το μέγεθος του διαμερίσματός μου» και πρόσθεσε ότι ο δισεκατομμυριούχος την υποδέχθηκε «φορώντας μια πυτζάμα μεταξωτή ή σατέν».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ντάνιελς θα έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί στο ριάλιτι που παρουσίαζε εκείνη την εποχή, το «The Apprentice». Στη συνέχεια, όταν εκείνη βγήκε από το μπάνιο, βρήκε τον Τραμπ γυμνό στο κρεβάτι.

«Ένιωσα το αίμα να φεύγει από τα χέρια μου και τα πόδια μου», είπε. Αν και δήλωσε ότι δεν ένιωσε να απειλείται, διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση του Τραμπ «ήταν αρκετά ξεκάθαρη» και «η σχέση ισχύος άνιση».

Η Ντάνιελς κατέθεσε ότι ο δισεκατομμυριούχος της είπε: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από μια ζωή σε ένα τροχόσπιτο».

Η ίδια είπε ότι «προσπαθούσα να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που συνέβαινε εκεί». «Τελικά συνευρέθηκα μαζί του» πρόσθεσε, ενώ διευκρίνισε, έπειτα από αίτημα της εισαγγελέα, ότι ο Τραμπ δεν έβαλε προφυλακτικό. «Ντρέπομαι που δεν μπόρεσα να το σταματήσω, να πω όχι», τόνισε η Ντάνιελς.

Αφού ο Τραμπ την προκάλεσε να του δώσει μερικές ξυλιές με ένα περιοδικό, κάτι που εκείνη δέχθηκε να κάνει, «ήταν πολύ πιο ευγενικός στη συνέχεια».

Ανέφερε μάλιστα ότι μετά το σεξ ο Τραμπ της είπε: «Ω, ήταν υπέροχα. Ας ξαναβρεθούμε γλύκα».

«Αυτά είναι μ%#κίες» σχολίασε ο Τραμπ καθώς παρακολουθούσε την κατάθεση.

«Τα χρήματα δεν με ενδιέφεραν»

Όπως κατέθεσε η πρώην πορνοστάρ, εκμυστηρεύτηκε σε λίγους ανθρώπους τη συνάντησή της με τον Τραμπ. Η Ντάνιελς είπε ακόμη ότι τα επόμενα χρόνια συνάντησε τον Τραμπ κάποιες φορές σε κοινωνικές συγκεντρώσεις, προτού χάσουν επαφή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν ο δισεκατομμυριούχος ξεκίνησε την εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές του 2016, ο ατζέντης της τη συμβούλευσε να εκμεταλλευθεί το γεγονός για να κερδίσει χρήματα. Αμερικανικό ταμπλόιντ, ο ιδιοκτήτης της οποίας ήταν φίλος του Ρεπουμπλικάνου, είχε ήδη πληρώσει δύο φορές για να αγοράσει κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαιώματα παρόμοιων ιστοριών, τις οποίες ποτέ δεν δημοσίευσε.

«Τα χρήματα δεν με ενδιέφεραν. Ήθελα να γίνει γνωστή η υπόθεση» διαβεβαίωσε, ενώ πρόσθεσε ότι το 2011 άγνωστος την απείλησε σε χώρο στάθμευσης στο Λας Βέγκας για να μη μιλήσει για τη σχέση της με τον Τραμπ.

Έβριζε δυνατά

Η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη σε τεταμένη ατμόσφαιρα, με τον δικαστή Χουάν Μέρτσαν κάποια στιγμή να ζητεί από τους δικηγόρους του Τραμπ να συγκρατήσουν τον πελάτη τους, ο οποίος δεν σταμάτησε «να βρίζει δυνατά».

Μετά το διάλειμμα, οι δικηγόροι υπεράσπισης του κ. Τραμπ ζήτησαν να σταματήσει η δίκη λόγω προκατειλημμένων και άσχετων με την υπόθεση σχολίων, όπως ότι ο Τραμπ δεν φορούσε προφυλακτικό.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα λέγοντας ότι οι δικηγόροι της υπεράσπισης θα έπρεπε να είχαν διατυπώσει περισσότερες ενστάσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της 45χρονης Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ.

Στη συνέχεια, η νομική ομάδα του Τραμπ αξιοποίησε τις ερωτήσεις προς την Ντάνιελς για να την περιγράψει ως υποκινούμενη από προσωπικό μίσος προς τον πρώην πρόεδρο και από την ελπίδα να επωφεληθεί από τις αξιώσεις της εναντίον του.

«Έχω δίκιο ότι μισείς τον πρόεδρο Τραμπ;» ρώτησε η δικηγόρος υπεράσπισης Susan Necheles.

«Ναι» παραδέχτηκε η Ντάνιελς.

Τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016, ο τότε δικηγόρος του, Μάικλ Κοέν, πλήρωσε την Ντάνιελς 130.000 δολάρια, για να μη μιλήσει για αυτό που περιέγραψε ως μια αμήχανη και απροσδόκητη σεξουαλική επαφή με τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη λίμνη Τάχο τον Ιούλιο του 2006.

Ο κ. Κοέν ομολόγησε την ενοχή του για παραβάσεις στη διαχείριση των οικονομικών της προεκλογικής εκστρατείας το 2018 και έμεινε για περισσότερο από ένα χρόνο στη φυλακή, με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να λένε ότι ενήργησε σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες για παραποίηση στοιχείων προκειμένου να συγκαλύψει την πληρωμή και αρνείται ότι είχε σεξουαλική επαφή με την Ντάνιελς.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο στο τέλος της ημέρας, ο κ. Τραμπ είπε: «Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα, μια πολύ αποκαλυπτική μέρα. Όπως βλέπετε η υπόθεσή τους καταρρέει εντελώς».

Η κατάθεση της Ντάνιελς αναμένεται να συνεχιστεί.

