«Αν γίνουν εκλογές με τις καταστατικές, αναγκαίες δημοκρατικές διαδικασίες, εγώ όπως ήδη γνωρίζετε λόγω αντικειμενικών παραγόντων, ιστορίας, κοινής πορείας, όλα τα χρόνια βαθιάς εκτίμησης, θα στηρίξω τη φίλη μου, συντρόφισσά μου Όλγα Γεροβασίλη γιατί πιστεύω ότι τούτη την κρίσιμη ώρα η εμπειρία πρέπει να συμβαδίσει με την τόλμη και τα δύο αυτά τα έχει η Όλγα» τόνισε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, μιλώντας σήμερα στο βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα γίνει νέα εκλογή αρχηγού ή όχι.

Στην αρχή της τοποθέτησής του ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέφερε: «Απέναντί μας έχουμε μία καταστροφική κυρίαρχη δεξιά, κάτι που και εμείς επιτρέψαμε και πρέπει να είμαστε επικεφαλής του μετώπου για να την ανατρέψουμε.

Βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, χρειάζονται ενότητα, αγώνας, όνειρα, αποτελεσματικότητα, τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με συλλογικές δράσεις μακριά από τον ατομικισμό. Αυτό προσδοκά ο κόσμος της Αριστεράς, για να αντιστρέψει τις δύσκολες καταστάσεις που περνά το κόμμα και αποτυπώνεται και στην κοινωνία και στις κομματικές οργανώσεις. Αυτό προσδοκώ μετά από 60 χρόνια αγώνων για το δίκιο των ανθρώπων. Μαζί παλέψαμε γι' αυτό το δίκιο όλα αυτά τα χρόνια με παλιούς και νέους συντρόφους

Δεν θέλω αυτό να ξεχαστεί από κανέναν, είμαστε σύντροφοι και όχι αντίπαλοι κυβέρνηση της Αριστεράς στην οποία συμμετείχα με μπροστάρη τον Αλέξη Τσίπρα. Ας παλέψουμε όλοι μαζί για το δίκιο και το εφικτό».

Υπενθυμίζεται ότι τη στήριξη του στην υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασιλη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως στο Συνέδριο του κόμματος ο Χρήστος Σπίρτζης.

Πηγή: skai.gr

