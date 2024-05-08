Η Νoelia Voigt που στέφθηκε Miss USA την περασμένη χρονιά, αποφάσισε να εγκαταλείψει τον τίτλο της, αιφνιδιάζοντας τους πάντες με την απόφαση της.

Το διάσημο μοντέλο η οποία κέρδισε τον ετήσιο διαγωνισμό τον περασμένο Σεπτέμβριο, παραιτήθηκε από τον τίτλο επικαλούμενη λόγους «ψυχικής υγείας».

Όπως έγραψε στο instagram πιστεύει στη λήψη αποφάσεων «που είναι καλύτερες για εσάς και την ψυχική σας υγεία».

«Μην διακυβεύετε ποτέ τη σωματική και ψυχική σας ευεξία», έγραψε στο Instagram. «Η υγεία μας είναι ο πλούτος μας».

Η 24χρονη Βενεζουελανή Αμερικανίδα, από τη Γιούτα, είπε ότι ελπίζει να «συνεχίσει να εμπνέει άλλους» καθώς ξεκίνησε «ένα νέο κεφάλαιο» στη ζωή της.

«Δώστε προτεραιότητα στην ψυχική σας υγεία, υποστηρίξτε τον εαυτό σας και τους άλλους χρησιμοποιώντας τη φωνή σας και μην φοβάστε ποτέ τι σας επιφυλάσσει το μέλλον, ακόμα κι αν το αισθάνεστε αβέβαιο», είπε.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους εννέα μήνες της ως Μις ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως είπε, της έδωσαν μια «πλατφόρμα... για να κάνει τη διαφορά» καθώς και να πραγματοποιήσει ένα «όνειρο ζωής» και να γνωρίσει «ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Η οργάνωση είπε ότι επανεξετάζει το ενδεχόμενο της διαδοχής του τίτλου. Η Savannah Gankiewicz της Χαβάης ήρθε δεύτερη μετά την Voigt στον περσινό διαγωνισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.