Εννέα εκατομμύρια άδεια σπίτια έχει η Ιαπωνία, και δεν ξέρει τι να τα κάνει

Τον αριθμό ρεκόρ των εννέα εκατομμυρίων έχει φτάσει ο αριθμός των κενών σπιτιών στην Ιαπωνία, καθώς η ασιατική χώρα βλέπει τον πληθυσμό της να μειώνεται διαρκώς.

Στην Ιαπωνία τα εγκαταλειμμένα σπίτια λέγονται «akiya», ένας όρος που συνήθως χρησιμοποιείται για τα εγκαταλελειμμένα σπίτια σε αγροτικές περιοχές.

Όμως, όλο και περισσότερα άδεια σπίτια παρατηρούνται σε μεγάλες πόλεις, όπως το Τόκιο και το Κιότο, και αυτό είναι πρόβλημα για μια κυβέρνηση που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την ανησυχητική μείωση του αριθμού των παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο.

«Πρόκειται για σύμπτωμα της μείωσης του πληθυσμού της Ιαπωνίας» δήλωσε ο Τζέφρι Χολ, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών Kanda. «Δεν είναι ότι έχουν χτιστεί πολλά σπίτια», αλλά ότι «δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να τα κατοικήσουν» είπε.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε το Υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών, το 14% όλων των κατοικιών στην Ιαπωνία είναι κενές.

Οι αριθμοί περιλαμβάνουν δεύτερες κατοικίες και εκείνες που έμειναν άδειες για άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που εκκενώθηκαν προσωρινά ενώ οι ιδιοκτήτες τους εργάζονται στο εξωτερικό.

Δεν λείπουν βέβαια οι προσπάθειες αναπαλαίωσης κάποιων από τα εγκαταλελειμμένα σπίτια στο πλαίσιο της αναζωογόνησης των πόλεων στις οποίες βρίσκονται καθώς οι ειδικοί βλέπουν ότι τα παλιά αυτά σπίτια μπορεί να γίνουν επικίνδυνα σε περιόδους καταστροφής σε μια χώρα επιρρεπή σε σεισμούς και τσουνάμι.

Τα akiya συχνά περνούν από γενιά σε γενιά. Όμως, με τη μείωση του πληθυσμού, πολλοί μένουν χωρίς κληρονόμο ή κάποιοι κληρονόμοι τους μετακομίζουν σε πόλεις επιλέγοντας να εγκαταλείψουν τις αγροτικές περιοχές, είπαν ειδικοί στο CNN.

Ορισμένα σπίτια, επίσης, βρίσκονται σε ιδιοκτησιακό «κενό», επειδή οι τοπικές αρχές δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες λόγω κακής τήρησης αρχείων.

Αυτό δυσκολεύει την κυβέρνηση να αναζωογονήσει τις γερασμένες αγροτικές κοινότητες, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες προσέλκυσης νεότερων ατόμων που ενδιαφέρονται για έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής ή επενδυτών που προσβλέπουν σε μια συμφωνία.

Σύμφωνα με τις φορολογικές πολιτικές της Ιαπωνίας, ορισμένοι ιδιοκτήτες θεωρούν συχνά φθηνότερο να διατηρήσουν το σπίτι παρά να το κατεδαφίσουν για ανακατασκευή.

Και ακόμα κι αν οι ιδιοκτήτες θέλουν να πουλήσουν, μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν αγοραστές, είπε ο Hall, από το Πανεπιστήμιο Kanda.

«Πολλά από αυτά τα σπίτια είναι αποκομμένα από την πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και τα ψιλικατζίδικα» είπε.

Τα δημοφιλή βίντεο που δείχνουν ανθρώπους -κυρίως ξένους- να αγοράζουν φθηνά ιαπωνικά σπίτια και να τα μετατρέπουν σε κομψούς ξενώνες και καφετέριες έχουν συγκεντρώσει πολλούς οπαδούς στα social media τα τελευταία χρόνια, αλλά ο Hall προειδοποίησε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

«Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια δεν πρόκειται να πουληθούν σε αλλοδαπούς διότι ο όγκος της γραφειοκρατίας δεν είναι κάτι εύκολο για κάποιον που δεν μιλά και δεν διαβάζει ιαπωνικά» είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.