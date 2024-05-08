Υπάρχουν 20 μουσεία στη Νέα Υόρκη που αξίζουν την προσοχή σας

Όταν κάποιος ακούει τις λέξεις «μουσεία» και «Νέα Υόρκη», πιθανότατα κάνει εικόνα την Serena Van Der Woodsen και την Blair Waldorf να κάθονται στα σκαλιά του Met – αναμφίβολα, αυτές οι σκηνές του Gossip Girl ήταν εμβληματικές!

Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι η μουσειακή σκηνή της Νέας Υόρκης ξεπερνά κατά πολύ την αγαπημένη μας Upper East Side. Η πόλη φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα μουσεία στον κόσμο, με περισσότερα από 80 για να διαλέξεις όταν την επισκεφθείς.

Θέλεις να εξερευνήσεις την τέχνη, την ιστορία ή τον πολιτισμό; Ό,τι κι αν σε ενδιαφέρει, υπάρχει πραγματικά ένα μουσείο για όλους. Ακολουθεί ένας οδηγός με τα top μουσεία της Νέας Υόρκης, που αξίζουν το χρόνο σου:

Metropolitan Museum of Art

Γνωστό ως το The Met, αυτό το μουσείο και τα διάσημα σκαλοπάτια του έχουν εμφανιστεί σε τόσες πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, που είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μουσείο παγκόσμιας κλάσης κι ένα από τα top αξιοθέατα για τους ταξιδιώτες της Νέας Υόρκης. Μια ολόκληρη μέρα ίσως δε φτάνει για να ανακαλύψεις όλους τους κρυμμένους θησαυρούς του μουσείου. Αν πρέπει, όμως, να διαλέξεις, επικεντρώσου στην Αιγυπτιακή Πτέρυγα, την Αυλή Άστορ και το Κέντρο Κοστουμιών Anna Wintour.

Museum of Modern Art

Το MoMA διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Έτσι, αν σου αρέσουν τα σύγχρονα, από πίνακες σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως η Frida Kahlo, μέχρι έργα του Picasso, του Rousseau και της παριζιάνικης πρωτοπορίας, αυτό είναι σίγουρα το σωστό μέρος για σένα. Αν, μάλιστα, ταξιδέψεις στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι, δεν πρέπει να χάσεις το εβδομαδιαίο υπαίθριο μουσικό και καλλιτεχνικό πάρτι στον αδελφό χώρο του MoMA, το MoMA PS1, στο Long Island City του Queens. Γνωστή ως Warm Up, η γιορτή λαμβάνει χώρα στην αυλή του MoMA PS1 και είναι πάντα υπέροχη, με παραστάσεις ταλαντούχων μουσικών και αποκλειστικές εγκαταστάσεις τέχνης. Αν χάσεις το πάρτι, το MoMA PS1 φιλοξενεί επίσης δροσερές πειραματικές παραστάσεις όλο το χρόνο.

American Museum of Natural History

Αυτό το μουσείο είναι φτιαγμένο για τους φίλους του Ross Geller. Το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι το μέρος όπου συνέβησαν όλα για τον αγαπημένο μας παλαιοντολόγο, αλλά φυσικά, το 150 ετών ίδρυμα θεωρείται επίσης ένα στολίδι. Το θέαμα της γιγαντιαίας μπλε φάλαινας μήκους 28,5 μέτρων που κρέμεται πάνω από την Αίθουσα της Ωκεάνιας Ζωής θα σου μείνει αξέχαστο, ενώ η Αίθουσα των δεινοσαύρων διαθέτει τα οστά ενός επιβλητικού T. Rex και δεκάδων άλλων δεινοσαύρων. Αν σε ελκύουν τα απολιθώματα, μπορεί να σε τραβήξει περισσότερο η πρόσφατα ανασχεδιασμένη αίθουσα πολύτιμων λίθων και ορυκτών Allison and Roberto Mignone Halls of Gems and Minerals, μια λαμπερή βιτρίνα για την εντυπωσιακή συλλογή του μουσείου με περισσότερους από 5.000 πολύτιμους λίθους και ορυκτά από 98 χώρες.

The Frick

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την ευρωπαϊκή ιστορία της τέχνης, δεν έχεις παρά να επισκεφθείς τη σαρωτική συλλογή έργων ζωγραφικής Παλαιών Δασκάλων και ευρωπαϊκών καλών και διακοσμητικών τεχνών στο The Frick. Το μουσείο ιδρύθηκε από τον βιομήχανο Henry Clay Frick το 1935 και διαθέτει έργα όλων των ειδών, διάσημων Ευρωπαίων καλλιτεχνών, από τον Ρέμπραντ μέχρι τον Γκόγια και τον Βερμέρ.

The Guggenheim

Χάρη στο εντυπωσιακό έργο του αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ, το Guggenheim είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία του Instagram, μόνο και μόνο για το δροσερό μοντέρνο σχεδιασμό του – και σίγουρα αξίζει να το χαζέψεις, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. Το λευκό κυκλικό κτίριο μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με διαστημόπλοιο, έχοντας μια εσωτερική σπειροειδή ράμπα, που οδηγεί σε έναν φεγγίτη, ο οποίος διαχέει το φως με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Ξεκίνα από την κορυφή και κατέβα τα κυκλικά μονοπάτια, σταματώντας σε πίνακες και γλυπτά και, φυσικά, κάνε μια στάση για να απαθανατίσεις τη θέα από το τεράστιο αίθριο. Φιλοξενώντας εκθέματα καλλιτεχνών από τη Marina Abromovic μέχρι τον Jean-Michel Basquiat, το Guggenheim παραμένει ένα μέρος εκπληκτικής αρχιτεκτονικής, που αξίζει να δεις.

Whitney Museum of American Art

Το Whitney είναι το κορυφαίο μουσείο της Νέας Υόρκης για την αμερικανική τέχνη, με καλλιτέχνες τόσο διαφορετικούς, όπως ο Edward Hopper και ο Mickalene Thomas. Στον κόσμο της τέχνης, αυτό το μουσείο είναι περισσότερο γνωστό για την Whitney Biennial, μια έκθεση λιγότερο γνωστών, ανερχόμενων Αμερικανών καλλιτεχνών, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.

The Met Cloisters

Αν ψάχνεις για μια ανάσα φρέσκου αέρα και μια γρήγορη απόδραση από τη φασαρία της πόλης, το The Met Cloisters – ο ιστορικός αδελφός χώρος του Met – αξίζει τον κόπο που θα καταβάλεις για να ανεβείς στο Fort Tryon Park, στην κορυφή του Μανχάταν. Τι να περιμένεις; Εκπληκτικούς κήπους, απίστευτη τέχνη και αρχιτεκτονική από τη μεσαιωνική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εκπληκτικών Unicorn Tapestries, μια σειρά από επτά περίπλοκες ταπισερί, που απεικονίζουν μονόκερους. Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά σημαίνουν, παρά τις πολλές θεωρίες.

The Tenement Museum

Το Tenement Museum συντηρεί δύο κτίρια ενοικιαζομένων δωματίων στο Lower East Side. Αντί να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να περιπλανηθούν μόνοι τους, το μουσείο οργανώνει ξεναγήσεις στα κτίρια που ανακαινίστηκαν και αναπαρήχθησαν σε σπίτια πρώην κατοίκων, που έζησαν εκεί μεταξύ των δεκαετιών του 1860 και του 1980 (υπολογίζεται ότι αυτές οι πολυκατοικίες φιλοξένησαν περίπου 15.000 διαφορετικούς ανθρώπους στο πέρασμα των χρόνων). Πραγματοποιείται, επίσης, μια σύντομη περιήγηση με τα πόδια στη γύρω γειτονιά, η οποία έχει φιλοξενήσει χιλιάδες μετανάστες τους τελευταίους αιώνες.

Noguchi Museum

Σε έναν ήσυχο, δεντροφυτεμένο δρόμο στο Long Island City, αυτό το μουσείο και ο κήπος γλυπτικής που συχνά αγνοείται τιμά το έργο του Ιάπωνα – Αμερικανού γλύπτη Isamu Noguchi. Γεμάτο με τις δημιουργίες του ταλαντούχου γλύπτη, το Μουσείο Noguchi είναι πραγματικά μια γαλήνια όαση στη Νέα Υόρκη, που μοιάζει με ένα ανεξερεύνητο μυστικό.

Museum of Chinese in America

Το μουσείο αυτό, γνωστό ως MOCA, ιδρύθηκε αρχικά το 1980, με μόλις τέσσερα μικρά δωμάτια στην οδό Mulberry Street της Chinatown και πέρασε τα επόμενα 25 χρόνια συλλέγοντας και τεκμηριώνοντας την ιστορία της Κίνας και της Αμερικής. Σήμερα, βρίσκεται σε έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο, στην Centre Street και διαθέτει περισσότερα από 85.000 αντικείμενα και έργα, που γιορτάζουν τη ζωντανή ιστορία της κινεζικής εμπειρίας στην Αμερική. Το μουσείο έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, που πρόσφατα ανακοίνωσε τα σχέδιά του να ανοίξει ένα νέο κεντρικό κτίριο το 2025, σχεδιασμένο από την παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα Maya Lin.

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

Αν έχεις εμμονή με το design, θα λατρέψεις το Cooper Hewitt, ένα από τα τρία μουσεία Smithsonian στη Νέα Υόρκη – και το μοναδικό μουσείο στη χώρα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο ιστορικό και σύγχρονο design. Ανοίχτηκε από τις τρεις εγγονές του βιομηχάνου Peter Cooper το 1897. Οι αδελφές είχαν αναλάβει, μάλιστα, τη διεύθυνση του μουσείου μέχρι το 1930. Από το 1970 βρίσκεται στη σημερινή του θέση, μέσα στο αρχοντικό Andrew Carnegie Mansion, στο Upper East Side. Οι προηγούμενες εκθέσεις έχουν συμπεριλάβει πληθώρα αντικειμένων, από τα έργα της σχεδιάστριας Λίλι Πούλιτζερ, μέχρι το αμερικανικό στυλ κατά την εποχή της τζαζ τη δεκαετία του 1920 και μια εξερεύνηση της επιστήμης του χρώματος.

El Museo del Barrio

Γνωστό στους ντόπιους απλώς ως El Museo, αυτό το μουσείο στο Upper East Side επικεντρώνεται στην τέχνη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ιδίως σε έργα Πορτορικανών καλλιτεχνών. Ιδρύθηκε από τον καλλιτέχνη, ακτιβιστή και εκπαιδευτικό Raphael Montañez Ortiz το 1969 ως ένας τρόπος να γιορτάσει την τέχνη και τον πολιτισμό του Πουέρτο Ρίκο. Σήμερα, είναι ένα από τα κορυφαία μουσεία της πόλης, γνωστό για τη φιλοξενία εντυπωσιακών εκθέσεων στον εκτεταμένο χώρο του.

The New Museum

Το Νέο Μουσείο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δροσιάς του κέντρου, είναι αφιερωμένο στη σύγχρονη τέχνη. Βρίσκεται στην Bowery – τον παλαιότερο δρόμο της Νέας Υόρκης. Το εμβληματικό μεταλλικό κτίριο, σχεδιασμένο από τους αρχιτέκτονες Kazuyo Sejima και Ryue Nishizawa, αποτελεί τοπικό ορόσημο. Το μουσείο δεν διαθέτει μόνιμη συλλογή- αντίθετα, διαθέτει ένα εξαιρετικά ποικίλο πρόγραμμα εναλλασσόμενων και περιοδευουσών εκθέσεων σύγχρονων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, όπως η Faith Ringold, ο Raymond Pettibon και η Genesis Belanger.

Museum of the Moving Image

Αν είσαι οπαδός της λάμψης του παλιού Χόλιγουντ, κατευθύνσου στην Αστόρια, για να επισκεφθείς αυτό το συναρπαστικό μουσείο, αφιερωμένο στην τέχνη, την ιστορία, την τεχνική και την τεχνολογία του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των ψηφιακών μέσων. Το μουσείο έχει εκθέσει τόνους παλαιών κειμηλίων του Χόλιγουντ – 130.000 κομμάτια, για την ακρίβεια. Άλλα εκθέματα είναι αφιερωμένα σε θρύλους του Χόλιγουντ, όπως ο Jim Henson και ο Barry Jenkins, ενώ υπάρχουν συνεχείς προβολές σειρών και ταινιών, με θεματικές όπως το «Disreputable Cinema» και τα κινούμενα σχέδια.

Rubin Museum of Art

Αφιερωμένο στον πολιτισμό και την τέχνη των Ιμαλαΐων, αυτό το μουσείο εκθέτει έργα από χώρες, όπως η Ινδία, το Θιβέτ και το Νεπάλ. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα συμπεριλαμβάνονται τα απίστευτα βουδιστικά και ινδουιστικά γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής, καθώς και το διαδραστικό εργαστήριο Mandala Lab, που σε καλεί να αναμετρηθείς με τη δύναμη των συναισθημάτων σου. Το μουσείο προσφέρει, μάλιστα, δωρεάν ξεναγήσεις στις 2:00 μ.μ. τα Σάββατα και τις Κυριακές.

9/11 Memorial & Museum

Παρ’ όλο που η αναβίωση των στιγμών της 11ης Σεπτεμβρίου είναι οδυνηρές, αυτός είναι παράλληλα ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε εκείνους που χάθηκαν στην επίθεση του 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Επομένως, αυτό το σημείο είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς. Ο συγκινητικός φόρος τιμής αποτελείται από δύο τεράστια σιντριβάνια, τοποθετημένα στα σημεία όπου βρίσκονταν οι πύργοι, ενώ δίπλα στο μνημείο υπάρχει ένα μουσείο που εμβαθύνει στην επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου και στον συνεχή αντίκτυπό της στον κόσμο μέσω των μέσων ενημέρωσης, των αφηγήσεων και μιας συλλογής μνημειωδών και αυθεντικών αντικειμένων. Οι ιστορίες των θυμάτων και των επιζώντων θα σε συγκινήσουν.

Fotografiska

Το Fotografiska είναι το νεότερο μουσείο της Νέας Υόρκης. Άνοιξε το 2020, λίγο πριν την πανδημία και έχει σχεδιαστεί στα πρότυπα του αρχικού Fotografiska στη Σουηδία. Όπως μαρτυρά και το όνομά του, το μουσείο είναι αφιερωμένο στη φωτογραφία. Είναι, όμως, κάτι περισσότερο από ένα μουσείο που εκθέτει απλώς τέχνη – φιλοξενεί επίσης πλήθος εκδηλώσεων, διαθέτει ένα πολυσύχναστο εστιατόριο και μπαρ και λειτουργεί ως τόπος συγκέντρωσης της κοινότητας, εν μέσω υποβλητικών φωτογραφιών, προερχόμενων από διαφορετικούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

The Morgan Library & Museum

Αυτή η εκπληκτική βιβλιοθήκη με την εξαιρετική λογοτεχνική συλλογή ξεκίνησε ως η προσωπική βιβλιοθήκη του χρηματοδότη Pierpont Morgan, ο οποίος συνέλεξε χειρόγραφα και πρώιμες έντυπες εκδόσεις από τη δεκαετία του 1890. Ο Charles McKim σχεδίασε την βιβλιοθήκη δίπλα στην κατοικία του Morgan, στη Madison Avenue. Ο χώρος μετατράπηκε σε μουσείο το 1924. Το 2006, ο παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano σχεδίασε μια επέκταση 75.000 τετραγωνικών μέτρων, καθιστώντας τη δομή του μουσείου ακόμη πιο σημαντική από αρχιτεκτονικής άποψης. Μη χάσεις την ευκαιρία να περιηγηθείς σε αντικείμενα, όπως μια αυθεντική Βίβλο του Γουτεμβέργιου, το υπογεγραμμένο χειρόγραφο του Χένρι Ντέιβιντ Θορώ και μια χειρόγραφη συμφωνία του Μότσαρτ.

Brooklyn Museum

Αν θέλεις να πάρεις μια αυθεντική γεύση από το πώς είναι η ζωή στο Μπρούκλιν, το Μουσείο Μπρούκλιν είναι must στη λίστα σου. Βρίσκεται δίπλα στους Βοτανικούς Κήπους και είναι θεσμός. Το μουσείο έχει φιλοξενήσει εκθέσεις – ορόσημα από καλλιτέχνες τόσο διαφορετικούς, όσο η Georgia O’Keefe, η Frida Kahlo, η Marilyn Minter και ο Christian Dior, ενώ φιλοξενεί και το Dinner Party της φεμινίστριας καλλιτέχνιδας Judy Chicago. Και μόνο γι’ αυτό, αξίζει να δώσεις το αντίτιμο της εισόδου.

The Museum of the City of New York

Σκέψου: Εσύ, στο Μουσείο της Πόλης της Νέας Υόρκης, να μαθαίνεις την πραγματική -και πραγματικά ζουμερή- ιστορία της πόλης. Αυτό το μουσείο είναι αφιερωμένο στη μοναδική κουλτούρα και τους απίστευτα ανθεκτικούς και εφευρετικούς ανθρώπους της, μέσω εκθεμάτων όπως το New York, New Music και το Activist New York. Όταν περάσεις από εκεί, μην ξεχάσεις να τραβήξεις μια φωτογραφία από την εγκατάσταση φωτισμού.

