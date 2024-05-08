Ο γνωστός βρετανός ηθοποιός Ίαν Γκέλντερ (Ian Gelder), διάσημος από τον ρόλο του Κίβαν Λάνιστερ στη σειρά Game of Thrones, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, αργά τη νύχτα της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός του.

Ο Γκέλντερ είχε διαγνωστεί τον προηγούμενο Δεκέμβριο με καρκίνο του χοληδόχου πόρου.

«Hταν ο απόλυτος βράχος μου και ήμασταν μαζί για πάνω από 30 χρόνια. Ήταν υπέροχος ηθοποιός και όσοι είχαν δουλέψει μαζί του, τους είχε αγγίξει το φως που εξέπεμπε και η καρδιά του», έγραψε μεταξύ άλλων ο σύζυγος του ηθοποιού , Ben Daniels, σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram.

Μαζί με την ανακοίνωσή του στο Instagram, ο Ντάνιελς μοιράστηκε μια φωτογραφία του ζευγαριού που τραβήχτηκε τα περασμένα Χριστούγεννα, μετά την έξοδο του Γκέλντερ από το νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

