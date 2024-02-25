Με τοποθετήσεις συνέδρων, πριν από την ομιλία του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη και τις ψηφοφορίες, ξεκίνησαν οι εργασίες της τέταρτης και καταληκτικής ημέρας του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Η σημερινή τελευταία ημέρα του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κρίσιμη καθώς θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα γίνει νέα εκλογή αρχηγού ή όχι

Κατερίνα Νοτοπούλου: Στο σήμερα που δεν περιμένει η Ό. Γεροβασίλη δηλώνει παρούσα.

«Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας σήμερα είναι υπαρξιακής σημασίας όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το πολιτικό μας σύστημα», είπε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Τόνισε ότι η προοδευτική παράταξη δεν μπορεί να μείνει χωρίς κορμό, ο οποίος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πως όμως «δεν μπορεί να βουλιάζουμε και να μην κάνουμε τίποτα γι' αυτό, να παριστάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα».

«Το κόμμα μας μετά την αποχώρηση του Αλ. Τσίπρα βρισκεται σε παρατεταμένη κρίση, δεν είναι το πένθος της ήττας, είναι η κατάθλιψη της διαχείρισης της από τους διαδόχους του Αλέξη Τσίπρα. Συλλογική ευθύνη υπάρχει και κανείς δεν εξαιρείται, όλοι παίρνουμε το κομμάτι που μας αναλογεί, όμως η ενότητα δεν είναι σύνθημα αλλά βίωμα και τα βιώματα μας τον τελευταίο καιρό έγιναν εφιάλτης», είπε.

Τόνισε ότι «ο Στέφανος Κασσσελάκης εξελέγη πρόεδρος στις εκλογές από τη βάση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εξελέγη δημοκρατικά, τον σεβαστήκαμε και τον στηρίξαμε. Έξι μήνες τώρα δεν αρθρώνουμε συνεκτικό αντιπολιτευτικό λόγο, με παλινωδίες, τι νόημα έχει το τριετές συμβόλαιο αντί ενός σχεδίου για την νίκη. Πέφτουμε στο κενό όπως εύστοχα μας προειδοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας.Κανείς δε νοιάζεται εδώ για την πτώση και την πρόσκρουση;», είπε. Ανέφερε ότι «ο πρόεδρος ζητά λευκή επιταγή για αλλαγές τριετίας πάσης φύσης, κάποιοι ζητάνε εδώ μέσα να μη στηθούν κάλπες για να προετοιμαστούμε δήθεν για τις ευρωεκλογές». «Στην πραγματικότητα έχουν ήδη προεξοφλήσει την ήττα και αγωνιούν μόνο για το πώς θα ετοιμάσουν την δική τους προεκλογική εκστρατεία, να θέσουν θέμα προέδρου μετά την ήττα που θα την χρεώσουν τότε στον πρόεδρο. Αυτό είναι αλήθεια;», σχολίασε. Υποστήριξε ότι «καμιά αναβολή δεν οδηγεί στο αύριο» και πως «στο σήμερα που δεν περιμένει η Όλγα Γεροβασίλη δηλώνει παρούσα, για το κόμμα στην δύσκολη στιγμή για να σταματήσει η πτώση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει αλλά όχι να διαλυθεί».

Γιάννης Μπουρνούς: Όχι στη νέα εκλογή αρχηγού

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε στην ομιλία του Γιάννης Μπουρνούς λέγοντας ότι η παρέμβασή του ακύρωσε την βασική αποστολή του Συνεδρίου.

Συνεχίζοντας είπε ότι αντί να συζητά το Συνέδριο για τις θέσεις έχει βυθιστεί σε μία καταστροφική εσωστρέφεια 100 μέρες πριν τις ευρωεκλογές και πρόσθεσε: «Πριν από πέντε μήνες εκλέξαμε πρόεδρο απέναντι σε μία χορηγούμενη υποψηφιότητα που στην συνέχεια προκάλεσε χορηγούμενη διάσπαση. Χρειάζονται εκλογές για νομαρχιακές επιτροπές και Κεντρική Επιτροπή. Στις ευρωεκλογές το διακύβευμα είναι ένα: να ηττηθεί η αντιαριστερή στρατηγική του Ανδρουλάκη και της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και να επιβεβαιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως η βασική δύναμη απέναντι στην δεξιά παράταξη. Οι ευρωεκλογές να ανοίξουν τον δρόμο για ολική επαναφορά και τη νίκη των αριστερών ιδεών στις εθνικές εκλογές». Κλείνοντας είπε: «Σε ότι με αφορά δηλώνω παρών, στο πλάι όλων των συντρόφων και των συντροφισσών που έμειναν εδώ και δίνουν και θα δώσουν τα πάντα, και την τελευταία ικμάδα για να μείνει όρθιο το κόμμα απέναντι στις χορηγούμενες διασπάσεις». Τέλος δήλωσε την συμφωνία του με τις τοποθετήσεις των Νίκου Παππά, Σωκράτη Φάμελλου και Κυριακή Μάλαμα -που έχουν ταχθεί κατά της νέας εκλογής.

Πηγή: skai.gr

