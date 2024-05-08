Την παγκόσμια απόσυρση του εμβολίου για τον κορωνοϊό ξεκίνησε η AstraZeneca αποδίδοντας την εν λόγω απόφασή της στη μείωση της ζήτησης του εμβολίου λόγω «πλεονάσματος διαθέσιμων επικαιροποιημένων εμβολίων» που στοχεύουν σε νέες παραλλαγές του ιού.

Η φαρμακευτική εταιρεία υποστηρίζει ότι νεότερα εμβόλια οδήγησαν σε μείωση της ζήτησης για το εμβόλιο AstraZeneca, το οποίο δεν κατασκευάζεται ή δεν παρέχεται πλέον.

Στις 7 Μαΐου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε ανακοίνωση ότι το εμβόλιο δεν έχει πλέον άδεια χρήσης ενώ η παραπάνω ενέργεια της εταιρείας έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την παραδοχή της ότι το εμβόλιο για τον κορωνοϊό προκαλεί παρενέργειες.

«Σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις, μόνο κατά το πρώτο έτος χρήσης του εμβολίου σώθηκαν πάνω από 6,5 εκατομμύρια ζωές και παρασχέθηκαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως», αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία και προσθέτει:

«Οι προσπάθειές μας έχουν αναγνωριστεί από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και θεωρούνται ευρέως ως κρίσιμο στοιχείο για τον τερματισμό της παγκόσμιας πανδημίας. Τώρα θα συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές και τους εταίρους μας για να ευθυγραμμιστούμε σε μια σαφή πορεία προς τα εμπρός για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο και τη σημαντική συμβολή μας στην πανδημία της Covid-19».

Αν και το εμβόλιο βρέθηκε να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό συνολικά, ενέχει τον κίνδυνο μιας σπάνιας αλλά σοβαρής παρενέργειας, γνωστής ως θρόμβωση με θρομβοπενία ή TTS. Το σπάνιο σύνδρομο εμφανίστηκε σε περίπου δύο έως τρία άτομα ανά 100.000 που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Πηγή: skai.gr

