Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποτελεί η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, με το 4ο Συνέδριο να διεξάγεται σε κλίμα ακραίας πόλωσης, με αποδοκιμασίες μεταξύ συνέδρων και επιθέσεις που διόλου δεν θυμίζουν κλίμα συντροφικότητας. Στο κόμμα μια τάση δεν θέλει εκλογές, τουλάχιστον πριν τις ευρωεκλογές (Φάμελλος - Γ. Τσίπρας κλπ.), κάποιοι θέλουν εκλογές υβριδικά στις 10 Μαρτίου (ομάδα Κασσελάκη), και κάποιοι θέλουν εκλογές έναν μήνα μετά την προκήρυξη, και μόνο με κάλπη (ομάδα Γεροβασίλη).Το εκρηκτικό κλίμα στο συνέδριο αποτύπωσε η αποστροφή του Χρήστου Σπίρτζη για «Κούγκι» αν δεν τηρηθεί το καταστατικό για τις εκλογές, αντίδραση στη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη για αναμέτρηση στις 10 Μαρτίου.

«Εκλογή αρχηγού όπως ακριβώς προβλέπει το καταστατικό του κόμματος», διεμήνυσε κατόπιν η Όλγα Γεροβασίλη σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Την ίδια στιγμή, σύνεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, μαζεύουν υπογραφές σε δυο διαφορετικά κείμενα για την αναβολή των εσωκομματικών εκλογών.

Την αντίθεσή του στην εκλογή αρχηγού εξέφρασε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. «Προτεραιότητα είναι τα πολιτικά επίδικα που έχουμε μπροστά μας και αφορούν την κοινωνία. Θέλουμε να γίνουμε ισχυρότεροι, να μεταφέρουμε εμπιστοσύνη στην κοινωνία δεν είναι εμπιστοσύνη να κάνουμε κάθε πέντε μήνες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε «το ερώτημα που τίθεται είναι: Είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε στις αξίες της κοινωνίας και τις αξίες της αριστεράς και των αγώνων της και να υπερβούμε τις προσωπικές διαδρομές; Η πρόταση για εκλογή προέδρου δεν δίνει λύση. Η κοινωνία δεν μας δίνει λευκή επιταγή. Όλοι μας κρινόμαστε κάθε μέρα. Την αδυναμία να αποφασίσουμε εμείς δημοκρατικά δεν μπορούμε να την μεταθέσουμε στη κοινωνία. Απέναντι στην ανάγκη και απαίτηση της κοινωνίας για αριστερή διακυβέρνηση εμείς έχουμε στα χέρια μας την τύχη ενός ιστορικού κόμματος. Πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά και να ενισχύσουμε τις θέσεις μας. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια».

Τα δύο κείμενα, που λογικά θα γίνουν ένα, μιλούν για αναβολή των εκλογών για πρόεδρο, και τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Τα κείμενα θα κατατεθούν στο Συνέδριο, ενώ την πρόταση αυτή της αναβολής στηρίζουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν τον κ. Κασσελάκη. Όπως τονίζεται «δε μας συμφέρουν οι εκλογές, τώρα οι μόνες εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι οι ευρωεκλογές».



Ωστόσο, ο Στέφανος Κασσελάκης επιμένει σε καθαρές λύσεις, όπως κατέστησε σαφές και στην εισήγηση του προς το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ



Η πρόταση για αναβολή των εσωκομματικών εκλογών θα τεθεί την Κυριακή σε ψηφοφορία, και μένει να δούμε πόσο θα προχωρήσουν καθώς και τη δυναμική τους, μετά την απορριπτική στάση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε επισήμως από το βήμα του 4ου Συνεδρίου η αντιπρόεδρος της Βουλής.

Xρειαζόμαστε σοβαρότητα και αξιοπιστία, δεν φτάνει μόνο η επικοινωνία χωρίς πολιτικό σχέδιο, τόνισε η κ. Γεροβασίλη κατά την ομιλία της στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Άκουσα το δημόσιο προσκλητήριο του προέδρου, είμαι παρούσα, δεν φοβήθηκα ποτέ την ευθύνη. Ούτε στα πιο δύσκολα. Πάντα έβαζα πλάτη. Είμαι υπερήφανη που ήμουν μέλος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη. «Είμαι παρούσα για να σταματήσει η κατηφόρα» δήλωσε δε. Ορισμένοι σύνεδροι απάντησαν με αποδοκιμασίες στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει νόημα να σταματήσουν.

Είμαστε, τόνισε, κόμμα διακυβέρνησης, δεν είμαστε κόμμα συμπλήρωμα, και οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές από εμάς. Πρεπει να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται σοβαρό πολιτικό σχέδιο και συγκροτημένη πολιτική λειτουργία.





Τη στήριξη του στην υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασιλη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως στο Συνέδριο του κόμματος ο Χρήστος Σπίρτζης.



Στη σκιά της εισήγησης του Στέφανου Κασσελάκη για εκλογές στις 10 Μαρτίου, ο κ. Σπίρτζης ζήτησε να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στο καταστατικό. «Οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό. Αλλιώς θα γίνει Κούγκι... Δηλαδή, τουλάχιστον ένας μήνας προεκλογική περίοδο, με διασφάλιση της διαφάνειας, του απαραβίαστου και της ταυτοπροσωπίας».

Τον Στέφανο Κασσελάκη στήριξε νωρίτερα στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, ζητώντας την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και καλώντας την Όλγα Γεροβασίλη να μην ανακοινώσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος.

«Η συγκυρία είναι κρίσιμη... Η ΝΔ πολλαπλασιάζει την κρίση που ζουν. Θα γίνουμε κι εμείς πολλαπλασιαστές; Ή θα στείλουμε μήνυμα ενότητας και μάχης; Θα επιτείνουμε την αγωνία ή θα δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας συσπείρωσης και μάχης; Θα καταναλώσουμε τις 50 από τις 100 μέρες μέχρι τις εκλογές σε ζητήματα δικά μας;» διερωτήθηκε.

