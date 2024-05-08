Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άνοιξε και πάλι το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ στα σύνορά του με τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας ισραηλινής υπηρεσίας, ενώ πρόσθεσε ότι φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της Αιγύπτου ήδη υποβάλλονται σε ελέγχους εκεί.

Το Ισραήλ έκλεισε το Κερέμ Σαλόμ την Κυριακή έπειτα από επίθεση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στην περιοχή, η οποία κόστισε τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Το πέρασμα αυτό αποτελεί τον βασικό δίαυλο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ προς τη Γάζα.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει και σήμερα τους εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου, ειδικά στη πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου το νοσοκομείο Αλ Αχλί έκανε λόγο για επτά νεκρούς, μέλη της ίδιας οικογένειας, των Λου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης χθες στη Ράφα, πήρε τον έλεγχο της συνοριακής διέλευσης και έκλεισε τα δυο κυριότερα σημεία εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας (αυτό στη Ράφα και το Κερέμ Σαλόμ), μέτρο που οι ΗΠΑ —ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ— χαρακτήρισαν «απαράδεκτο».

Η Ουάσιγκτον εξάλλου έκανε γνωστό πως «ανέστειλε» την παράδοση, την περασμένη εβδομάδα, φορτίου βομβών στο Ισραήλ διότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση στις «ανησυχίες» της Ουάσιγκτον για την προαναγγελθείσα χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το φορτίο αυτό αποτελείτο «από 1.800 βόμβες 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βόμβες 500 λιβρών (226 κιλών)», είπε αξιωματούχος της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Εξήγησε πως ο φόβος ήταν ότι οι βόμβες θα μπορούσαν να «χρησιμοποιηθούν στη Ράφα» και «πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα».

Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι αντιμέτωπη εντός ΗΠΑ με κύμα διαδηλώσεων στις πανεπιστημιουπόλεις υπέρ των Παλαιστινίων και εναντίον της ανεπιφύλακτης υποστήριξής της στο Ισραήλ.

Και καθώς οι χώρες που μεσολαβούν —η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ— στις έμμεσες συνομιλίες για τη σύναψη ανακωχής έπειτα από επτά μήνες πολέμου διαβουλεύονται στο Κάιρο.

«Όλα τα μέρη συμφώνησαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των έμμεσων διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μετέδωσε χθες αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης που θεωρείται πως έχει σχέσεις με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, το Αλ Καχέρα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς πρέπει να μπορέσουν να «καλύψουν τα κενά που απομένουν» για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό διαπραγμάτευση, είπε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι, προσθέτοντας πως ελπίζει να δει τις συνομιλίες να καρποφορούν «πολύ σύντομα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως έδωσε οδηγίες στην ισραηλινή αντιπροσωπεία που αναχώρησε για το Κάιρο να «επιμείνει στις αναγκαίες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων» καθώς και στις απαιτήσεις που είναι «απαραίτητες» για την «ασφάλεια του Ισραήλ».

«Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία (του Ισραήλ) να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι (...) ζωντανοί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Στρατιωτική πίεση»

Σύμφωνα με δηλώσεις του δεύτερου στην τάξη του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς στη Γάζα, τον Χαλίλ αλ Χάγια, η πρόταση περιλαμβάνει τρεις φάσεις διάρκειας 42 ωρών: αρχικά θα γίνει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, κατόπιν θα επιστρέψου οι εκτοπισμένοι, έπειτα θα ανταλλαχθούν ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, με καταληκτικό σκοπό τη «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Το Ισραήλ απορρίπτει την οριστική κατάπαυση του πυρός προτού η Χαμάς, στην εξουσία από το 2007, «νικηθεί».

Ο στρατός του διεξάγει «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση σε «συγκεκριμένες ζώνες» στην ανατολική Ράφα, από όπου διέταξε να φύγουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.

Στην πόλη βρίσκονται συνολικά 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, κατά υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

Η εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων που διατάχθηκε χθες μοιάζει να είναι το πρελούδιο της ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης που έχει αναγγείλει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για να καταστραφούν τα τάγματα της Χαμάς στο «τελευταίο» κατ’ αυτόν οχυρό της· έχει επίσης στόχο να «ασκηθεί στρατιωτική πίεση» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ώστε να εξασφαλιστεί συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις «ισραηλινές απαιτήσεις».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διεμήνυσε χθες ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να «εντατικοποιήσουν» τις επιχειρήσεις σε «όλη» τη Λωρίδα της Γάζας αν δεν υπάρξει πρόοδος στην απελευθέρωση των ομήρων.

«Σταματήστε οποιαδήποτε κλιμάκωση»

Οι ΗΠΑ, ο ΟΗΕ και η ΕΕ καλούν το Ισραήλ να μην κάνει πράξη την απειλή αυτή, καθώς φοβούνται λουτρό αίματος και περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης.

«Η ένοπλη σύρραξη στη Γάζα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Τις αποφάσεις που παίρνονται σήμερα και οι συνέπειες τους σε όρους ανθρωπίνων δεινών θα τις θυμάται κι η επόμενη γενιά», ανέφερε μέσω X ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την Τρίτη πως η πρόσβαση από την Αίγυπτο στο σημείο διέλευσης στη Ράφα, τη σημαντικότερη πύλη εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας, από την οποία εξαρτάται σχεδόν όλος ο πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας, τού απαγορεύθηκε από τον στρατό του Ισραήλ.

Στην Αίγυπτο «αποκλείστηκαν εκατοντάδες φορτηγά φορτωμένα καύσιμα και ανθρωπιστική βοήθεια», σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές, μετά το κλείσιμο από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις του φυλακίου διέλευσης της Ράφας και του Κερέμ Σαλόμ, αφού δέχθηκε εκ νέου πυρά.

Ο ΟΗΕ επισήμανε εξάλλου πως δεν διαθέτει πλέον αποθέματα καυσίμων για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας παρά για μια ημέρα, με τον Γενικό Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες να καλεί το Ισραήλ να ξανανοίξει «αμέσως» τα δυο σημεία διέλευσης (Ράφα, Κερέμ Σαλόμ) και να «σταματήσει οποιαδήποτε κλιμάκωση».

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για 18 εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Ράφα εναντίον του νότιου Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων προς το συνοριακό φυλάκιο Κερέμ Σαλόμ, κάτι που «εμποδίζει» κατ’ αυτόν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο.

«Τρομοκρατημένοι»

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και 128 εξ αυτών θεωρείται πως συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, όμως 36 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Στην ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο, με διακηρυγμένο στόχο να «αφανιστεί» η Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα τουλάχιστον 34.789 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Μετά τη διαταγή του ισραηλινού στρατού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την ανατολική Ράφα, χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά, πολλοί ήδη εκτοπισμένοι πάνω από μια φορά εξαιτίας του πολέμου, συσκεύασαν βιαστικά τα λιγοστά υπάρχοντά τους κι άρχισαν να φεύγουν, χωρίς να ξέρουν που υποτίθεται πως πρέπει να πάνε.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι. Φεύγουμε, πάμε στη δυτική Ράφα, δεν ξέρουμε ακριβώς πού», είπε η σαραντάχρονη Χάνα Σάλεχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

