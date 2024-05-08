Η Hilary Duff ανακοίνωσε τον ερχομό του τέταρτου παιδιού της: της κορούλας της, την οποία ονόμασε Townes Meadow Bair.

Η 36χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο σύζυγός της, Matthew Koma, καλωσόρισαν την Townes στις 3 Μαΐου. Η Duff ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον τοκετό της στο νερό.

«Townes Meadow Bair, τώρα ξέρουμε γιατί μας έκανε να περιμένουμε τόσο πολύ... Τελειοποιούσε αυτά τα μάγουλα!», έγραψε η σταρ στην ανάρτησή της.

«Ονειρευόμουν να σε κρατήσω στην αγκαλιά μου εδώ και μήνες και οι τελευταίες 5 ημέρες που σε γνώρισα, σε κοίταξα και σε μύρισα ήταν στιγμές μαγείας. Όλοι σε αγαπάμε σαν να ήσουν εδώ από την αρχή, ομορφιά μου…».

Ο Koma, ο σύζυγός της, κρατούσε, επίσης, τη νεογέννητη κόρη του καθώς βρισκόταν τυλιγμένη σε μια μαλακή πετσέτα. Η Hilary ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Δεκέμβριο, με μια ξεκαρδιστική χριστουγεννιάτικη κάρτα με την οικογένειά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.