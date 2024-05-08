Λογαριασμός
Hilary Duff: Γέννησε στο νερό το τέταρτο παιδί της – Δείτε φωτογραφίες της κόρης της

Η 36χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο σύζυγός της, Matthew Koma, καλωσόρισαν την Townes στις 3 Μαΐου

H Hilary Duff

Η Hilary Duff ανακοίνωσε τον ερχομό του τέταρτου παιδιού της: της κορούλας της, την οποία ονόμασε Townes Meadow Bair.

H Hilary Duff

Η 36χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο σύζυγός της, Matthew Koma, καλωσόρισαν την Townes στις 3 Μαΐου. Η Duff ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον τοκετό της στο νερό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H Hilary Duff

«Townes Meadow Bair, τώρα ξέρουμε γιατί μας έκανε να περιμένουμε τόσο πολύ... Τελειοποιούσε αυτά τα μάγουλα!», έγραψε η σταρ στην ανάρτησή της. 

H Hilary Duff

«Ονειρευόμουν να σε κρατήσω στην αγκαλιά μου εδώ και μήνες και οι τελευταίες 5 ημέρες που σε γνώρισα, σε κοίταξα και σε μύρισα ήταν στιγμές μαγείας. Όλοι σε αγαπάμε σαν να ήσουν εδώ από την αρχή, ομορφιά μου…». 

H Hilary Duff

Ο Koma, ο σύζυγός της, κρατούσε, επίσης, τη νεογέννητη κόρη του καθώς βρισκόταν τυλιγμένη σε μια μαλακή πετσέτα. Η Hilary ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Δεκέμβριο, με μια ξεκαρδιστική χριστουγεννιάτικη κάρτα με την οικογένειά της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

