Με τις τοποθετήσεις των συνέδρων συνεχίστηκαν μέχρι την ολοκλήρωση τους, οι εργασίες της τρίτης ημέρας του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που πραγματοποιούνται σε βαρύ κλίμα.

Γιώργος Τσίπρας: «Λάθος να πάμε σε εσωκομματική εκλογική διαδικασία λίγο πριν τις ευρωεκλογές»

Είναι λάθος να πάμε σε εσωκομματική εκλογική διαδικασία λίγο πριν τις ευρωεκλογές, είπε ο Γιώργος Τσίπρας αν και άσκησε σκληρή κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη.

Είπε ακόμη στην ομιλία του: «Ο Αλέξης Τσίπρας που έπρεπε να είναι εδώ σήμερα είπε ότι ο πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκκης έθεσε καθαρά θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Και τι απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης; Να πάμε σε νέες εσωκομματικές εκλογές μετά από πέντε μήνες. Είναι λάθος που έθεσε θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του ο κ. Κασσελάκης και είναι λάθος που του απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ορθά πάει σε εσωκομματική εκλογή. Εδώ και πέντε μήνες χάνουμε έδαφος, η έλλειψη σοβαρότητας και αξιοπιστίας που προϋπήρχε μεγαλώνει. Είναι κρίσιμο αν θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Το τελευταίο δίμηνο όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρέθηκε αντιμέτωπη με τα περισσότερα μέτωπα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει και δεν ανακτά δυναμική. Η πρώτη ευθύνη για τα λάθη και τα στραβά την έχει ο Στέφανος Κασσελάκης, όπως παλαιότερα την είχε ο Αλέξης Τσίπρας και ακόμη περισσότερο γιατί αποφασίζει μόνος του. Μην μπερδεύουμε την δυναμική του Στέφανου Κασσελάκη στο κόμμα με την δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία».

Ο Γιώργος Τσίπρας περιέγραψε μία χαμηλή πτήση του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία και πρόσθεσε ότι «φταίει ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική λειτουργία στο κόμμα. Ο πρόεδρος τους τελευταίους μήνες αποφασίζει μόνος του. Υπήρξε υπονόμευση; Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν υπήρξε καμία υπονόμευση. Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών και των μελών στήριξαν τον Στέφανος Κασσελάκη και δεν υπήρξε έλλειμμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Αντίθετα δεν υπήρξε καμία εμπιστοσύνη του προέδρου προς τα στελέχη. Ο ίδιος επέλεξε να απομακρυνθεί από τα στελέχη του κόμματος».

Κλείνοντας πρότεινε να αποφασίσει το Συνέδριο «να πάμε συντεταγμένα να δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών με τον Στέφανο Κασσελάκη» και συντάχθηκε με την πρόταση του Νίκου Παππά και του Σωκράτη Φάμελλου.

Πάνος Ρήγας: «Να διασφαλίσουμε την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να υπερβεί την κρίση του με ενότητα υπογράμμισε ο Πάνος Ρήγας και πρόσθεσε ότι εκείνο που προέχει είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα αιτήματα της κοινωνίας που διαμαρτύρεται απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είπε ακόμη: «Το κόμμα είναι διάτρητο βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης πράγματα που προσβάλουν όλους. Για να ξεπεραστεί η κρίση πρέπει να τελειώσει το Συνέδριο με αποφάσεις. Σε ότι αφορά τον μετασχηματισμό του κόμματος, τα μέλη να έχουν συμμετοχή και ρόλο. Οι ανάγκες είναι υπαρκτές. Το πυραμιδικό κόμμα έχει τελειώσει. Είναι ανάγκη να ενεργοποιήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα. Προσωπικές διαδρομές και επιλογές δεν μπορούν να υπάρχουν στο κόμμα. Οι αποχωρήσαντες μετά την επικράτηση Κασσελάκη δεν απάντησαν πολιτικά αλλά με προσωπικές στρατηγικές. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για την ενότητα. Καμία ρευστοποίηση και καμία επιδίωξη διάλυσης του κόμματος όπως πολλοί επιχειρούν. Σε όποια εκλογή προέδρου πρέπει να υποσχεθούμε ότι την επόμενη ημέρα δεν θα πράξουμε αυτό που έκαναν κάποιοι που έχασαν και έφυγαν».

Κώστας Ζαχαριάδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί ξανά να κυβερνήσει αν ανασυγκροτηθεί

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί ξανά να κυβερνήσει αν ανασυγκροτηθεί, αν δώσει απαντήσεις, αν μιλήσει για το μέλλον, αν παράξει πολιτική. Και μπορούμε και ξέρουμε και θέλουμε», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης επικαλούμενος τη «μεγάλη παρακαταθήκη» και την «ιστορική τομή» της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Θα κάνουμε όλοι μαζί ξανά μεγάλο τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε, σχολιάζοντας πως «ο λόγος που είμαστε εδώ», κάποιοι από παλιότερα και κάποιοι από πιο πρόσφατα, «έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αλέξης Τσίπρας». «'Αρα είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε οφείλουμε σεβασμό και στα λόγια και σε όλα και όχι υποδείξεις, όχι να σηκώνουμε το δάχτυλο. Και χαμηλούς τόνους, όχι αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα στις ομιλίες». «Αγάπη, συντροφικότητα, αλληλεγγύη, εξωστρέφεια, αυτή είναι η αριστερά, αυτή είναι η δημοκρατική παράταξη, αυτός είναι ο προοδευτικός κόσμος της χώρας, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

Ενόψει των αυριανών ψηφοφοριών, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι «το σώμα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή θα απορρίψει την πρόταση του προέδρου για εκλογή νέου προέδρου. Εγώ ακούω κι αυτό που είπε ο σύντροφος Φάμελλος, που λέει όχι κάλπες. Είναι μία απόφαση που θα την πάρουμε όλοι μας με μία ψήφο καθένας». Τόνισε ότι «εάν όμως πάρουμε την απόφαση να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο εισηγείται, τις εκλογές, πρέπει να κάνουμε έναν ομαλό και δημοκρατικό συνεδριακό διάλογο και αυτό σημαίνει χρόνος όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας, στον ένα μήνα». Αυτό, είπε, προκειμένου να μπορέσουν όλοι να ακούσουν τους υποψήφιους, τι σκέφτεται και τι θέλει να κάνει ο καθένας, ποιες αλλαγές στο καταστατικό, ποια φυσιογνωμία του κόμματος, ποιος ρόλος των οργάνων». «'Αρα, εκλογές ανοιχτές με διάλογο και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, συντροφικά και φυσικά με κάλπη, για να πάει ο κόσμος να ψηφίσει όπως πήγε και ψήφισε και τον Τσίπρα και τον Κασσελάκη και με μια διαδικασία ανοιχτή και διάφανη, για ένα πανδημοκρατικό προσκλητήριο στην κοινωνία», ανέφερε.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο κ. Ζαχαριάδης περιέγραψε την εικόνα των κοινωνικών προκλήσεων και κινητοποιήσεων, σχολιάζοντας τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι «οι αγρότες και οι φοιτητές είναι σε κινητοποιήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έκαναν κινητοποιήσεις, η ακρίβεια σαρώνει το διαθέσιμο εισόδημα και ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να ανεβαίνει πέφτει». Εξέφρασε την ανησυχία του για λάθος πορεία σε σειρά από ζητήματα, τονίζοντας ότι «πρέπει να ξεκινήσουμε την καμπάνια για την ακρίβεια και την στέγαση αντί να βυθιζόμαστε στην εσωστρέφεια και να ψάχνουμε για εχθρούς εσωτερικούς και αντιπάλους». «Όποιος τους αναζητά στην πραγματικότητα τους αναζητά γιατί θέλει να αποφύγει τις δικές του ευθύνες», σχολίασε, προσθέτοντας: «ηγεσία σημαίνει ευθύνη, είτε είσαι βουλευτής είτε είσαι στην Κεντρική Επιτροπή, είτε στην πολιτική Γραμματεία, είτε Πρόεδρος. Αυτό μας δίδαξε ο Αλέξης Τσίπρας τόσα χρόνια και σαν πρόεδρος και σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σαν πρωθυπουργός, να αγαπάμε την ευθύνη και να την αναλαμβάνουμε». Είπε ακόμη ότι «ηγετικότητα σημαίνει να συνθέτει, να ενώνεις, να γεφυρώνει. 'Αρα στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν μόνο σύντροφοι συναγωνιστές και συνοδοιπόροι. Αντίπαλος είναι η συντήρηση και συντηρητικές πολιτικές». Σχολίασε ότι «όντως το διάστημα από το οποίο επιλέξαμε την ηγεσία μας είναι σύντομο, αλλά και η μετατόπιση στο δημόσιο λόγο μας είναι μεγάλη και πρέπει να τα εξετάσουμε όλα: Από το ‘ήρθα να κερδίσω τον Μητσοτάκη', από το ‘θα βγούμε πρώτοι στις ευρωεκλογές', υποχωρούμε στο θα κριθώ το ‘27 και ‘θέλω λευκή επιταγή για τις ευρωπαϊκές εκλογές'».

«Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας από το μέλος μέχρι και την ηγεσία ότι τα κόμματα δεν κρύβονται ούτε στην ΚΕ, ούτε στα συνέδρια, ούτε στις ψηφοφορίες, ούτε σε εκλογές από τη βάση. Οι εκλογές κρίνουν τα κόμματα, οι εκλογές είναι οι μάχες», τόνισε. Ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «για να ανασυγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτει ειλικρίνεια εμπιστοσύνη στη θεσμική εκπροσώπηση και σαφές πολιτικό σχέδιο. Δεν γίνεται να αλλάζουμε στρατηγική κάθε βδομάδα ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

