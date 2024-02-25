«Πρόεδρο έχουμε και τον εκλέξαμε πρόσφατα γι αυτό δεν χρειάζονται ξανά εκλογές» τονίζει ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook. Υπογραμμίζει πως η παρέμβαση Τσίπρα ήταν «άκαιρη και λάθος» .«Έπρεπε να έρθει να τα πει στο συνέδριο. Πυροδότησε μια κρίση που δεν χρειαζόταν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καλεί την Όλγα Γεροβασίλη να αποσύρει την υποψηφιότητα της για την προεδρία.

Ο ίδιος σε άλλο σημείο της ανάρτησής του σημειώνει πως «κανείς δεν έχει λευκή επιταγή, προσθέτοντας ότι«όλοι θα κριθούμε στις Ευρωεκλογές».

Επιπλέον, αναφέρει πως το συνέδριο ως το ανώτερο αποφασιστικό όργανο «πρέπει να αποφασίσει να μην γίνουν εκλογές για πρόεδρο».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

1)Πρόεδρο έχουμε και τον εκλέξαμε πρόσφατα γι αυτό δεν χρειάζονται ξανά εκλογές.

Πάμε ενωτικά και δυνατά για τις ευρωεκλογές.

Γιατί ο λαός εχει προβλήματα που μεγαλώνουν,ο Μητσοτάκης ξεπουλάει τη χώρα και πρέπει να πέσει πριν διαλύσει τα πάντα.

2)Άκαιρη και λάθος η παρέμβαση του Αλεξη ,που έπρεπε να έρθει να τα πει στο συνέδριο .Πυροδότησε μια κρίση που δεν χρειαζόταν! Η Ολγα πρέπει να αποσύρει την υποψηφιότητα της !

3)Κανείς δεν έχει λευκή επιταγή ,ΟΛΟΙ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ στις ευρωεκλογές!

Γι αυτό χρειάζεται συλλογική πολιτική λειτουργία και λιγότερη έκθεση των προσωπικών μας επιλογών.

Η πολιτική δεν παίζεται με όρους ατομικής απόφασης ,ούτε μόνο με όρους social media αλλά με ισχυρό πολιτικό κέντρο που σχεδιάζει και χαράσσει τακτική και στρατηγική .

4)Χωρίς ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρόκειται να φτιαχτεί καμία νικηφόρα Προοδευτικη παράταξη.

Οποιος σχεδιάζει επι χαρτου ,συνενώσεις ηττημένων και τραυματισμένων μετά τις ευρωεκλογές είναι απλά ΒΑΘΕΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΣ!!

5) Γι αυτό το συνέδριο αύριο ως το ανώτερο αποφασιστικό όργανο πρέπει να αποφασίσει ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ!

Να ψηφίσει μαζικά τις θέσεις και τους 4 άξονες που περιέγραψε ο Στεφανος στην ομιλία του και να ριχτούμε συλλογικά στη μάχη των Ευρωεκλογών για νικηφόρο αποτέλεσμα!

ΔΥΝΑΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΓΙΑΤΙ:

«Όσο κι αν είναι σκοτεινιά και καταχνιά μεγάλη

θα τηνε βρει τη περασά ο ήλιος να προβάλλει»

Υγ τα βγάζω τωρα γιατί μίλησα στο θεματικό της Υγειας και αύριο πρωί αφού οι ψηφοφορίες θα αρχίσουν στις 11.30 δεν προλαβαίνω να μιλήσω !

