Νταβός: Με στελέχη της Intel, της Alphabet και της Google συναντήθηκε ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Pat Gelsinger, και στη συνέχεια με την πρόεδρο και επικεφαλής επενδυτικών και οικονομικών υποθέσεων (President, Chief Investment Officer, Chief Financial Officer) της Alphabet, μητρικής της Google, Ruth Porat, και τον πρόεδρο της Google για δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), Matt Brittin, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που σταθερά υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τομέας στον οποίο οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού τον συνεχάρησαν για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στην ανάδυση του ελληνικού οικοσυστήματος εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, τις κινήσεις στις οποίες έχει προβεί η κυβέρνηση για τη χαρτογράφηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που απορρέουν από τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, και στο υψηλό επίπεδο ειδίκευσης και εκπαίδευσης που προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τα στελέχη της Google συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στη χρήση υψηλής τεχνολογίας για την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

Συζητήθηκαν ακόμη τρόποι χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στην Περιφέρεια Αττικής.

Ο κ. Gelsinger, η κα Porat και ο κ. Brittin συνεχάρησαν τον Πρωθυπουργό για την επανεκλογή του, ενώ τονίστηκε η σημασία της πολιτικής σταθερότητας, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και περιορισμένης ορατότητας για το μέλλον.

