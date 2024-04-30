Σε συνεργασία ακόμα και με τη σκληρή δεξιά προσβλέπει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκειμένου να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στην πιο ισχυρή δουλειά της ΕΕ, αναφέρει σε άρθρο του το Politico.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η πρόεδρος της ΕΕ, μιλώντας στο Debate του Μάαστριχτ, που διοργανώθηκε από το POLITICO και το Studio Europa Maastricht, ανέφερε ότι θα ήταν ανοιχτή σε μια συμφωνία με την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) μετά τις ευρωεκλογές.

Οι ευρωβουλευτές της ομάδας ECR εκφράζουν έντονα έναν ευρωσκεπτικισμό, τοποθετούνται πιο δεξιά από τους κεντρώους της φον ντερ Λάιεν, ενώ μετά τις εκλογές του Ιουνίου αναμένεται να αυξήσουν τα ποσοστά τους.

Μια συνεργασία μεταξύ του ECR και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Φον Ντερ Λάιεν θα μπορούσε να σημαίνει μια σημαντική στροφή προς τα δεξιά σε ό,τι φορά τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ σε μία σειρά από θέματα από τη μετανάστευση έως τη νομοθεσία για το κλίμα, τα δικαιώματα των γυναικών και την άμυνα.

Ωστόσο, ως εκλογικό στοίχημα, χαρακτηρίζεται υψηλού ρίσκου καθώς μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να διαλύσει τον συνασπισμό μεταξύ της ομάδας της φον ντερ Λάιεν και των Σοσιαλιστών που παραδοσιακά κυβερνούσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Πρέπει να διατηρήσει αυτή τη συμμαχία ενωμένη για να κερδίσει τη δεύτερη θητεία της ως επικεφαλής της Επιτροπής.

Ενώ η φον ντερ Λάιεν απέκλεισε ένα σύμφωνο με την πιο ακροδεξιά ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, στην οποία ανήκει και το κόμμα της Γαλλίδας Μαρίν Λεπέν, η απάντησή της ήταν διφορούμενη όταν ρωτήθηκε εάν επρόκειτο να συνεργαστεί με το ECR, το οποίο υποστηρίζεται από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Μια συνεργασία με το ECR «εξαρτάται πολύ από το πώς είναι η σύνθεση του Κοινοβουλίου και ποιος ανήκει σε ποια ομάδα», είπε η φον ντερ Λάιεν στο κοινό των 900 ατόμων που συγκεντρώθηκαν στο θέατρο Vrijthof για τη συζήτηση τη νύχτα της Δευτέρας, ενώ περισσότεροι από 250.000 παρακολουθούσαν διαδικτυακά.

Η προσφορά της στη Μελόνι και τους συμμάχους της σηματοδοτεί μια δραματική στιγμή στην εκστρατεία για τον έλεγχο των ισχυρών θεσμών της ΕΕ, μια αναμέτρηση που πρόκειται να αποφασιστεί μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6-9 Ιουνίου.

Τα ακροδεξιά κόμματα μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός εξουσίας σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης λόγω μιας ανείπωτης συμφωνίας μεταξύ των πιο μετριοπαθών αντιπάλων.

Όμως, τα τελευταία χρόνια, πολιτικοί με πιο ακροδεξιές απόψεις σε θέματα όπως η μετανάστευση έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, κερδίζοντας εθνικές και περιφερειακές εκλογές ενώ προηγούνται στις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, μεταξύ άλλων χωρών.



Οι σοσιαλιστές αντιδρούν

Η συμφωνία με το ECR ενέχει μεγάλο ρίσκο καθώς προκειμένου να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Κομισιόν, η φον ντερ Λάιεν πιθανότατα θα χρειαστεί την υποστήριξη της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η οποία σύμφωνα με δημοσκοπήσεις θα είναι δεύτερη στις εκλογές του Ιουνίου.

"Οι αξίες και τα δικαιώματα δεν μπορούν να διαιρεθούν σύμφωνα με ορισμένες πολιτικές ρυθμίσεις", δήλωσε ο Νίκολας Σμιτ, ο επικεφαλής υποψήφιος των Σοσιαλιστών. «Είτε μπορείτε να συμμαχήσετε με τους ακροδεξιούς επειδή τους χρειάζεστε, είτε λέτε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει συμφωνία επειδή δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία αγωνίστηκε η Επιτροπή μας».

«Δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε για ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει συμμετάσχει το ECR», είπε ο Σμιτ σε δημοσιογράφους μετά τη συζήτηση.

Με την ομάδα ECR να απουσιάζει από τη συζήτηση, αφού δεν έχει προτείνει επικεφαλής υποψήφιο, το κρίσιμο ερώτημα έθεσε ο επικεφαλής υποψήφιος των Πρασίνων, Bas Eickhout.

Ο Eickhout, ένας Ολλανδός ευρωβουλευτής, εξέφρασε την έκπληξή του ως απάντηση στις απαντήσεις της, αναφωνώντας: "Τι!"

Ένας χαλαρός συνασπισμός του ΕΛΚ της φον ντερ Λάιεν με τους Σοσιαλιστές, τους φιλελεύθερους και ενίοτε με τους Πράσινους κατευθύνει το μπλοκ στο Κοινοβούλιο από το 2019, ψηφίζοντας φιλόδοξους νόμους για το κλίμα.

Η πράσινη κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ, που ήδη αποσύρθηκε από τη φον Ντερ Λάιεν όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς κανόνες για τους αγρότες και τη νομοθεσία για τον περιορισμό των φυτοφαρμάκων, θα καταστεί ακόμη πιο ευάλωτη εάν διαμορφωθεί μια νέα συμμαχία με κατεύθυνση προς τη δεξιά.

Σύμφωνα με το σύστημα της ΕΕ, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνεται από τους ηγέτες της ΕΕ μετά τις εκλογές απαιτεί την υποστήριξη της πλειοψηφίας των 720 ευρωβουλευτών που εκλέγονται στο Κοινοβούλιο προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα. Την τελευταία φορά, το 2019, η φον ντερ Λάιεν ξεπέρασε το όριο με μόνο εννέα ψήφους.

Η επιλογή και οι όροι που έχει θέσει

Στην προεκλογική της προβολή το βράδυ της Δευτέρας, είπε στο κοινό ότι ήθελε να αγωνιστεί για μια ισχυρή Ευρώπη για χάρη των παιδιών και των εγγονιών της.

Η φον Ντερ Λάιεν παρουσίασε τον εαυτό της ως μία υποψήφια που προτάσσει την ενότητα και παράλληλα έμπειρη για να συνεχίσει να ηγείται της Επιτροπής σε δύσκολες στιγμές, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κινδύνους με τη μορφή επιθέσεων από τους πληρεξούσιους του Βλαντιμίρ Πούτιν που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία της ΕΕ.

Σύμφωνα με το politico, η Φον Ντερ Λάιεν έχει ήδη θέσει τους όρους για τη συνεργασία με τμήματα του ECR, λέγοντας ότι τα κόμματα που θα ενταχθούν στον υποτιθέμενο συνασπισμό της πρέπει να είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, υπέρ της ΕΕ, υπέρ της Ουκρανίας και υπέρ του κράτους δικαίου.

Η Φον Ντερ Λάιεν, επίσης, κατέστησε σαφές ότι δεν θα συνεργαστεί με την ακροδεξιά Ταυτότητα και Δημοκρατία, μία ομάδα που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις μεταξύ του εκπροσώπου της ακροδεξιάς ομάδας Anders Vistisen και των άλλων υποψηφίων, συχνά για το θέμα της ξένης παρέμβασης στην ΕΕ.



