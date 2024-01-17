DW: Νταβός, κάτι περισσότερο από μία συνάντηση της ελίτ

Τα χιονισμένα βουνά στο Νταβός στραφταλίζουν κάτω από το φως του ήλιου, ενώ ο υδράργυρος έχει πέσει στους -5 βαθμούς Κελσίου. Λίγες μόλις ώρες έχουν περάσει απ’ όταν ο Τζέραλντ Άμπιλα προσγειώθηκε στην Ελβετία, μεταφέροντας μεταξύ άλλων στις αποσκευές του τρία πουλόβερ και μερικά ζεστά εσώρουχα. Ευτυχώς τον είχαν ενημερώσει πως μπορεί να έχει κρύο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο δικηγόρος από την Ουγκάντα είναι τώρα στο ξενοδοχείο του και μιλάει για τον στόχο που έχει θέσει: να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στο νομικό σύστημα. «Πολλοί άνθρωποι στη χώρα μου δεν γνωρίζουν πολλά ούτε για τους νόμους ούτε για το νομικό μας σύστημα που θεωρείται ότι τους προστατεύει».

Η δικηγόρος Winnie

Η ομάδα του Άμπιλα δημιούργησε τη Winnie: μία ψηφιακή δικηγόρο, η οποία απαντάει νομικές ερωτήσεις εντός 24 ωρών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλιστα ερωτήσεις επί παντός επιστητού: είτε αφορούν κάποια κληρονομιά, ένα τροχαίο δυστύχημα είτε κάτι άλλο. Μάλιστα, η υπηρεσία αυτή διατίθεται δωρεάν και μέχρι στιγμής την έχουν αξιοποιήσει περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην Ουγκάντα. Η εταιρεία του Άμπιλα BarefootLaw έχει λάβει μέχρι τώρα χρηματοδότηση από διάφορα ιδρύματα.

Ο ίδιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα. «Υπάρχουν τόσες ερωτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία, όμως ταυτοχρόνως υπάρχει και ένα τεράστιο κενό μεταξύ των ανθρώπων και του νομικού συστήματος», εξηγεί. Ο δικηγόρος είναι πεπεισμένος πως ο νόμος πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλους. Γι’ αυτό ακριβώς εργάζονται δικηγόροι και προγραμματιστές στη BarefootLaw.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορα προγράμματα, όπως για παράδειγμα το ChatGPT, που μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει απίστευτη δύναμη να φέρει την αλλαγή, τουλάχιστον αντίστοιχη με εκείνη που είχε η εφεύρεση της τυπογραφίας», τονίζει ο Άμπιλα.

50 εκατομμύρια Αφρικανοί πρόκειται να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Barefoot μέχρι το 2030, ιδίως άνθρωποι που δεν ζουν στις μεγάλες πόλεις, καθώς στην επαρχία είναι δύσκολο να βρει κανείς δικηγόρο.

Ο Άμπιλα προσκλήθηκε στο WEF 24, επειδή θα βραβευτεί ως Social Innovator από το Ίδρυμα Schwab. Για τον ίδιο όμως το Φόρουμ αποτελεί και μία ιδανική ευκαιρία για να μάθει ακόμη περισσότερα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι»

Στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ υπάρχουν 2.800 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών software, πολλοί διευθυντές άλλων επιχειρήσεων και περισσότεροι από 60 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων. Ο Άμπιλα δεν ανήκει στην πολιτική ή την οικονομική ελίτ, όμως χαίρεται που θα δώσει και αυτός το παρών. Διότι στο Φόρουμ συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους ήθελε πάντα να συνομιλήσει.

Η Αμερικανίδα Ντάνια Πάστουσεκ σχολιάζει από την πλευρά της πως «με τον τρόπο που είναι οργανωμένα τα οικονομικά μας συστήματα, δεν λειτουργούν ούτε για τους φτωχούς, ούτε και για τον πλανήτη μας». Η ίδια είναι συνδιευθύντρια στο Ινστιτούτο Tamarack από το Οντάριο του Καναδά. Στόχος της είναι η καταπολέμηση της φτώχιας – και προς αυτό απαιτούνται συχνά και λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Το Ινστιτούτο Tamarack εκπαιδεύει και φέρνει σε επαφή ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και οι οποίοι μπορούν να μάθουν πολλά ο ένας από τον άλλον, όπως και να αναπτύξουν από κοινού ιδέες και λύσεις.

Στο Νταβός η Πάστουσεκ ελπίζει να βρει μία απάντηση στο ερώτημα «ποια είναι η άποψη της οικονομικής ελίτ και των πολιτικών για τις λύσεις σε τοπικό επίπεδο;», αλλά και να ενθαρρύνει τον σχετικό διάλογο παρουσιάζοντας το έργο της. «Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι», υπογραμμίζει. «Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί τον καθένα».

Μία συνάντηση με τον Μπιλ Γκέιτς;

Ως έφηβη η Λία εγκατέλειψε το γυμνάσιο. Οι γονείς της ήταν φτωχοί αγρότες και δεν μπορούσαν άλλο να καταβάλλουν τα δίδακτρα του σχολείου. Η ίδια έκανε πολλές δουλειές, έχοντας πάντοτε τη φιλοδοξία να βρει μία διέξοδο από τη φτώχια. Τελικά πέτυχε τον στόχο της – και θέλει να βοηθήσει και άλλους να καταφέρουν το ίδιο.

Από την ίδια της την εμπειρία η Λία γνώριζε πολύ καλά πως ειδικά στην επαρχία υπήρχε έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας. Με δικές της αποταμιεύσεις ίδρυσε μία εταιρεία, την Shenzen Power Solutions. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της εταιρείας, κατάφερε τελικά να αναπτύξει μικρά και οικονομικά ηλιακά φωτιστικά. «Το ζήτημα ήταν πως θα έπρεπε να είναι σε προσιτή τιμή. Και δεν ήθελα βέβαια να είναι και κακής ποιότητας», εξηγεί.

Σήμερα η Λία απασχολεί περίπου 160 εργαζόμενους και τα ηλιακά φωτιστικά της φωτίζουν περίπου 7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Κίνα, την Ινδία και την Αφρική.

Αυτός είναι και ο λόγος που θέλει να συναντηθεί με τον Μπιλ Γκέιτς. «Θέλω να του πω ότι έχω τη λύση που ψάχνει», λέει χαμογελώντας. Η Λία βλέπει και εκείνη τη συμμετοχή της στο Φόρουμ ως μία μεγάλη ευκαιρία – τις συναναστροφές δεν τις φοβάται καθόλου. «Το βλέπω ως μία καλή διαφήμιση. Με την υποστήριξη και την ενίσχυση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ».

