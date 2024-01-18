Κασσελάκης: «Οι στημένες 'αυθόρμητες' συναντήσεις ενός πολιτικού υποτιμούν και τον ίδιο και τους πολίτες»

«Η προπαγάνδα της ΝΔ ας γνωρίζει ότι οι στημένες 'αυθόρμητες' συναντήσεις ενός πολιτικού υποτιμούν και τον ίδιο και τους πολίτες» σχολιάζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Αναφέρει ότι «μετά την 'τυχαία' συνάντηση με νεαρό ζευγάρι που είχε συμμετάσχει στην προεκλογική του εκστρατεία, χθες ο Πρωθυπουργός είχε άλλη μία… απρόσμενη συνάντηση».

Συγκεκριμένα, συνεχίζει, «περπατώντας εκτός προγράμματος στην Αγία Παρασκευή, έπεσε πάνω σε πολίτη που τον ευχαριστούσε, έχοντας κατά τύχη μαζί του τα έγγραφα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 'Άρα δουλεύει ο εξωδικαστικός', ήταν η 'αυθόρμητη' αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ώρα που χιλιάδες πολίτες χάνουν τα σπίτια τους στους πλειστηριασμούς που ανάλγητα επιτρέπει».

Για υστερόγραφου ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι «την επόμενη "τυχαία" συνάντηση του Πρωθυπουργού την προτείνει σήμερα στην Καθημερινή ο Ανδρέας Πετρουλάκης», παραθέτοντας το σχετικό σκίτσο.

