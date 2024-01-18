Με αναφορά στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στις εργασίες του Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανέφερε ότι μετείχε στη συζήτηση για το Green Deal. «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο πρωθυπουργός τόνισε: ‘φιλοδοξούμε λοιπόν να διαδραματίσουμε βραχυπρόθεσμα ηγετικό ρόλο ως πάροχοι ενεργειακής ασφάλεια βοηθώντας επίσης κάποιους από τους Βαλκάνιους φίλους μας να απαλλαγούν νωρίτερα από τον άνθρακα. Όπως ευελπιστούμε ότι θα γίνουμε επίσης καθαρός εξαγωγέας πράσινης ενέργειας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα'».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί αυτή την ώρα συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών παγκόσμιου βεληνεκούς παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τις μεγάλες επιτυχίες της χώρας μας η οποία κατάφερε να μειώσει την ανεργία κατά 10%, να αναδειχθεί πρωταθλήτρια στις εξαγωγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Αναφέρθηκε ακολούθως αναλυτικά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού σήμερα και αύριο στο Νταβός, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

«Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το οποίο ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας. Με το ν/σ τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται και μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης προκειμένου να αποκτήσουν έναν ιδιαίτερα διευρυμένο ρόλο στη διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας», είπε ο κ. Μαρινάκης και αναφέρθηκε για άλλη μία φορά σε όσα προβλέπονται από το προς ψήφιση νομοσχέδιο.

«Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης με τα νέα έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την ακρίβεια σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει ήδη λάβει», είπε ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε: «Έχουμε τονίσει πως φαινόμενα κερδοσκοπίας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών δεν θα γίνουν ανεκτά».

Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στα τέσσερα νέα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή για να αντιμετωπιστούν αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν σε τιμές προϊόντων.

Έκανε λόγο για «κρίσιμη και δραστική παρέμβαση που επιτυγχάνει άμεση μείωση της τιμής σε βασικά αγαθά, επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή καθώς οι εκπτώσεις και προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές, αποτρέπουμε την παραπλάνηση των καταναλωτών με πλασματικές εκπτώσεις, αυστηροποιούμε, διευρύνουμε και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για τη διενέργεια ελέγχων και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μαρινάκης «όσο η ακρίβεια συνεχίζεται θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πολίτες και να αντιμετωπίζουμε δυναμικά ένα δυναμικό φαινόμενο».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου η σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων και η σύσταση Επιτροπής Χειρουργείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών.

Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό - χειρουργό ότι χρήζει χειρουργικής επέμβασης και διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα και διαρθρωμένο σύστημα δεδομένων, όπως τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας».

Αναφέρθηκε επίσης στα οφέλη από την κατάρτιση Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων τονίζοντας πως «αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας που θα διασφαλίζει την μείωση του χρόνου αναμονής, θα παρακολουθεί τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και θα διευκολύνει το έργο των γιατρών του ΕΣΥ, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα καθυστερήσεων και παθογένειες του συστήματος, που κατέληγαν σε βάρος των ασθενών».

Και τόνισε: «Ο τομέας της Υγείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και θα συνεχίσουμε με στοχευμένες ενέργειες για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και την ενδυνάμωση του ΕΣΥ σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό».

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο ότι προχωρά «με ταχύτατο ρυθμό η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα- Πύργος. Η συνολική πρόοδος του έργου έχει ξεπεράσει το 30%, ενώ τον Ιούλιο του 2023 βρισκόταν κάτω από 20%. Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτιμάται ότι μέχρι τον Ιούνιο η πρόοδος του έργου θα έχει φτάσει το 50% και ως το τέλος του έτους θα έχει υπερβεί το 75%, με την ολοκλήρωση του έργου να επιτυγχάνεται εντός του 2025 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης».

Αναφέρθηκε ακόμη στη δυνατότητα για την υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» με την επαναδιάθεση πόρων του προγράμματος ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

«Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ οφειλών είχαν τεθεί σε τροχιά ρύθμισης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Τους τελευταίους έξι μήνες φαίνεται ότι δίνονται κατά μέσο όρο 950 ρυθμίσεις το μήνα», υπογράμμισε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι «από την ανάλυση των ρυθμίσεων παρατηρείται ότι το 45% των ρυθμίσεων οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς λαμβάνουν κούρεμα άνω του 30%. Ενώ για οφειλές προς δημόσιο, το αντίστοιχο ποσοστό αιτήσεων που λαμβάνει κούρεμα άνω του 30% είναι 33%» και ανέφερε πως λαμβάνονται από την Πολιτεία πρόσθετες πρόνοιες και δικλείδες ασφαλείας δικαίου και προστασίας για τους δανειολήπτες με την επιβολή συγκεκριμένων υποχρεώσεων στους Servicers, τις οποίες και απαρίθμησε.

Κλείνοντας είπε ότι «κατά το τελευταίο έτος, στα μηνιαία στοιχεία του εξωδικαστικού είδαμε πολλές φορές να σημειώνονται νούμερα ρεκόρ σε επιτυχείς ρυθμίσεις, εκκινήσεις αιτήσεων και νέες υποβολές. Στοιχεία που αντανακλούν την δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου που αξιοποιείται σημαντικά από τους οφειλέτες και συμβάλλει ουσιαστικά στην διαχείριση και απομείωση του ιδιωτικού χρέους. Το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος με στοιχεία του τρίτου τετραμήνου του 2023 ανέρχεται σε Euro224,2 δισ από Euro 233 δισ το 2019».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Davos της Ελβετίας, για τις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.



Πριν λίγη ώρα συμμετείχε σε συζήτηση για το Green Deal. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρωθυπουργός, τόνισε «Φιλοδοξούμε να διαδραματίσουμε βραχυπρόθεσμα ηγετικό ρόλο ως πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας, βοηθώντας επίσης κάποιους από τους βαλκάνιους φίλους μας να απαλλαγούν ταχύτερα από τον άνθρακα. Όμως, ευελπιστούμε ότι θα γίνουμε επίσης καθαρός εξαγωγέας πράσινης ενέργειας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα».

Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους παγκόσμιου βεληνεκούς εταιρειών, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τις μεγάλες επιτυχίες της χώρας μας, η οποία κατάφερε να μειώσει την ανεργία κατά 10%, να αναδειχθεί πρωταθλήτρια στις εξαγωγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στις 16:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον Ravi Agrawal, αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy».



Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.

Την Παρασκευή, στις 10:10, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφο Francine Lacqua.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον δημοσιογράφο Richard Quest και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

-----

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το οποίο ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας.

Με το νομοσχέδιο, τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται και μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης προκειμένου να αποκτήσουν έναν ιδιαίτερα διευρυμένο ρόλο στην διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας.

Στις σχολές ενσωματώνονται 130 νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, δηλαδή, νέα προγράμματα σπουδών. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση 60 θεματικών Κ.Ε.Ε.Κ.- campuses τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία.

-----

Κατατέθηκε στη Βουλή η Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα νέα έκτακτα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την ακρίβεια σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει ήδη λάβει. Έχουμε τονίσει πως φαινόμενα κερδοσκοπίας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών δεν θα γίνουν ανεκτά.

Για να αντιμετωπιστούν αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν σε τιμές προϊόντων τίθενται σε εφαρμογή τέσσερα νέα μέτρα.

1. Μειώνουμε παροχές προς τα super market και εξασφαλίζουμε χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή

Το μέτρο αυτό αφορά απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες.

2. Αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων

Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής έχει αυξήσει τις τιμές των προϊόντων του δεν θα επιτρέπεται για τρεις μήνες να υλοποιήσει προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχει ανατιμήσει.

3. «Καθαρές» τιμές από το χωράφι στο ράφι

4. Πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα

Η κρίσιμη και δραστική παρέμβαση αυτή επιτυγχάνει:

- άμεση μείωση της τιμής σε βασικά αγαθά.

- επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή καθώς οι εκπτώσεις και προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές.

- αποτρέπουμε την παραπλάνηση των καταναλωτών με πλασματικές εκπτώσεις.

- αυστηροποιούμε, διευρύνουμε και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για τη διενέργεια ελέγχων και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Όσο η ακρίβεια συνεχίζεται θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πολίτες και να αντιμετωπίζουμε δυναμικά ένα δυναμικό φαινόμενο.

------

Ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου η σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων και η σύσταση Επιτροπής Χειρουργείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών.

Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό - χειρουργό ότι χρήζει χειρουργικής επέμβασης και διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα και διαρθρωμένο σύστημα δεδομένων, όπως τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Με την Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων τα νοσοκομεία θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν και να οργανώνουν καλύτερα το πρόγραμμα των χειρουργείων τους βάσει των πραγματικών αναγκών των ασθενών, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου.

Η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας που θα διασφαλίζει την μείωση του χρόνου αναμονής, θα παρακολουθεί τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και θα διευκολύνει το έργο των γιατρών του ΕΣΥ, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα καθυστερήσεων και παθογένειες του συστήματος, που κατέληγαν σε βάρος των ασθενών.

Ο τομέας της Υγείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και θα συνεχίσουμε με στοχευμένες ενέργειες για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και την ενδυνάμωση του ΕΣΥ σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.



-----

Με ταχύτατο ρυθμό προχωρά η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα- Πύργος. Η συνολική πρόοδος του έργου έχει ξεπεράσει το 30%, ενώ τον Ιούλιο του 2023 βρισκόταν κάτω από 20%. Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτιμάται ότι μέχρι τον Ιούνιο η πρόοδος του έργου θα έχει φτάσει το 50% και ως το τέλος του έτους θα έχει υπερβεί το 75%, με την ολοκλήρωση του έργου να επιτυγχάνεται εντός του 2025 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου αποτελεί ένα έργο πνοής με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο, αναγκαίο πρώτα απ’ όλα για την οδική ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για την επέκταση των εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

------

Δίνεται η δυνατότητα για την υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» με την επαναδιάθεση πόρων του προγράμματος ύψους 6,4 εκατ. ευρώ

Με τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα επιδοτήσεων «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή.

Η πρόβλεψη αυτή δίνει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δυνατότητα να αξιοποιήσει με βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια.

-----

Πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ οφειλών είχαν τεθεί σε τροχιά ρύθμισης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Τους τελευταίους έξι μήνες φαίνεται ότι δίνονται κατά μέσο όρο 950 ρυθμίσεις το μήνα.

Με βάση την τελευταία αναφορά προόδου, με στοιχεία Δεκεμβρίου του 2023, υπάρχουν μέσα στον εξωδικαστικό -σε τροχιά ρύθμισης- €18 δις.

Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν πολίτες με ύψος οφειλών που κυμαίνονται από €50 χιλιάδες έως €200 χιλιάδες.

Από την ανάλυση των ρυθμίσεων παρατηρείται ότι το 45% των ρυθμίσεων οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς λαμβάνουν κούρεμα άνω του 30%. Ενώ για οφειλές προς δημόσιο, το αντίστοιχο ποσοστό αιτήσεων που λαμβάνει κούρεμα άνω του 30% είναι 33%.

Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα λαμβάνονται από την Πολιτεία πρόσθετες πρόνοιες και δικλείδες ασφαλείας δικαίου και προστασίας για τους δανειολήπτες με την επιβολή συγκεκριμένων υποχρεώσεων στους Servicers. Συγκεκριμένα θα πρέπει:

i. να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου,

ii. να εφαρμόζουν κατάλληλη πολιτική που διασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπισή τους με δίκαιο και επιμελή τρόπο, μεταξύ άλλων, με το να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάστασή τους,

iii. να εφαρμόζουν ειδικές εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την καταγραφή και τη διεκπεραίωση των παραπόνων των δανειοληπτών.

Στον ίδιο νόμο θεσμοθετήθηκαν και επιπλέον βελτιώσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέποντας καταρχάς την αυτόματη και υποχρεωτική αποδοχή των ρυθμίσεων από Τράπεζες και Δημόσιο για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Κατά το τελευταίο έτος, στα μηνιαία στοιχεία του εξωδικαστικού είδαμε πολλές φορές να σημειώνονται νούμερα ρεκόρ σε επιτυχείς ρυθμίσεις, εκκινήσεις αιτήσεων και νέες υποβολές. Στοιχεία που αντανακλούν την δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου που αξιοποιείται σημαντικά από τους οφειλέτες και συμβάλλει ουσιαστικά στην διαχείριση και απομείωση του ιδιωτικού χρέους. Το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος με στοιχεία του τρίτου τετραμήνου του 2023 ανέρχεται σε €224,2 δις από € 233 δις το 2019.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.