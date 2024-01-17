«Σόου» του Χαβιέρ Μιλέι στο Νταβός. Στην πρώτη του εμφάνιση στη διεθνή σκηνή, ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής που αυτοχαρακτηρίζεται ως ένας «αναρχο-καπιταλιστής», υπερασπίστηκε σήμερα Τετάρτη με σθένος τον αχαλίνωτο καπιταλισμό σε μια ομιλία που εκφώνησε στο Νταβός, υποστηρίζοντας πως ο «δυτικός κόσμος» απειλείται από τον «σοσιαλισμό».

Ο Μιλέι απευθύνθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μετά την προώθηση μιας σειράς δραστικών μεταρρυθμίσεων στον απόηχο της εκλογικής του νίκης τον περασμένο μήνα και ενώ η Αργεντινή κατέγραψε πληθωρισμό άνω του 200% το 2023.

«Οι κυριότεροι ηγέτες του δυτικού κόσμου έχουν δυστυχώς εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια την ιδέα της ελευθερίας προς όφελος διαφορετικών εκδοχών αυτού που ονομάζουμε κολεκτιβισμός», ιδέες που «οδηγούν αμείλικτα στον σοσιαλισμό και επομένως στη φτώχεια», είπε από το βήμα του συνεδρίου.

Σε μια μακρά ομιλία διανθισμένη από αναφορές που παραπέμπουν στην ακροδεξιά, παρουσίασε τον καπιταλισμό ως «το μοναδικό οικονομικό σύστημα που μπορεί να βάλει τέλος στην πείνα και τη φτώχεια».

Milei knocked it out of the park. Leftism does not work. https://t.co/Fa0cquIIJ5 — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 17, 2024

Ο Μιλέι, ο οποίος έχει συγκριθεί με τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις θέσεις του και το «αφιλτράριστο» στυλ του, δεν δίστασε να καταγγείλει τον «ριζοσπαστικό φεμινισμό» ή «την αιματηρή ατζέντα της άμβλωσης», «ιδέες επιζήμιες που έχουν εγκατασταθεί στις κοινωνίες μας».

Για την Αργεντινή εξέθεσε το «μοντέλο του που βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες του λιμπερταριανισμού: την προάσπιση της ζωής, της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο επικεφαλής του κράτους της Αργεντινής επικεντρώθηκε στον ρόλο του κράτους σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, που, όπως υποστήριξε, ισοδυναμεί με μοχλό ελέγχου και δεν επιτρέπει στους πολίτες την ελευθερία να αναπτυχθούν μέσω των δικών τους προσπαθειών.

Είπε απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες: «να μην επιτρέπετε να σας εκφοβίζουν παράσιτα που ζουν αποκλειστικά από το Κράτος», «μην παραδίνεστε μπροστά στην προέλαση του Κράτους, που δεν είναι μια λύση αλλά το πρόβλημα».

«Είστε ήρωες» και «μπορείτε να βασίζεστε στην Αργεντινή ως τον απόλυτο σύμμαχό σας», δήλωσε επίσης.

Ενόψει της ομιλίας του, ο Μιλέι συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, ενώ αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αφότου η Αργεντινή κατέληξε σε τεχνική συμφωνία την περασμένη εβδομάδα για τη διάσωση του δανειακού προγράμματός της ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το ΔΝΤ.

Καθ’ οδόν προς την Ελβετία με εμπορική πτήση, ο Μιλέι είπε πως θα παραστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προκειμένου να «καλλιεργήσει την ιδέα της ελευθερίας σε ένα φόρουμ που έχει μολυνθεί από τη σοσιαλιστική ατζέντα του 2030».

Ο ίδιος δεν εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε, όμως η ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη θεωρείται από ένα μέρος της αμερικανικής ακροδεξιάς ως ένα σχέδιο κατά της φτώχειας που στοχεύει να περιορίσει τις ατομικές ελευθερίες.



Πηγή: skai.gr

