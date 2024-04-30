Η «γαλάζια πατρίδα» και η «πατρίδα των αιθέρων», καθώς και τα «επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας» εντάσσονται στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τουρκίας που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας της χώρας. Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Το εκπαιδευτικό μοντέλο του Αιώνα της Τουρκίας».

Η «Θάλασσα των Νήσων» και τα δικαιώματα της Τουρκίας σε αυτή

Συγκεκριμένα, στην ύλη του μαθήματος της Γεωγραφίας που θα διδάσκεται στα τουρκικά σχολεία θα δίνεται έμφαση στη γεωγραφική θέση της Τουρκίας, με χάρτες «που σχετίζονται με τη γαλάζια πατρίδα και την πατρίδα των αιθέρων», σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν.

«Κατά τη διαδικασία αυτή, η σημασία των χαρακτηριστικών της θέσης της Τουρκίας θα τονιστεί με τη χρήση διαφόρων μεθόδων ανάλυσης και την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και θα υποστηριχθεί με τη λήψη των απόψεων και των συναισθημάτων των μαθητών σχετικά με το θέμα αυτό» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Ulke TV.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνεται αναφορά στη σημασία της «γαλάζιας πατρίδας», στην οποία το Αιγαίο αναφέρεται με την ονομασία «Θάλασσα των Νήσων», και θα διερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στη νέα διδακταία ύλη γίνεται λόγος για «νομικά και γεωγραφικά δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσες» και «τονίζεται το φαινόμενο του πατριωτισμού».

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν επίσης κεφάλαια για τα στρατηγικής σημασίας ορυχεία, τη διαθεσιμότητα και τη συμβολή των ορυκτών, ιδίως του βορίου, στην τουρκική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να θέτουν προς συζήτηση το χαρακτηριστικό της Τουρκίας να είναι ενεργειακός διάδρομος -σε σχέση με τη «γαλάζια πατρίδα»- καθώς και θέματα που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας.

Επιπλέον, θα διδάσκεται η σημασία της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής, ιδίως της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, στην εξωτερική πολιτική.

Πώς θα παρουσιάζεται το Κυπριακό και η γενοκτονία των Ποντίων

Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τουρκίας περιλαμβάνει και αναφορές στο Κυπριακό με αιχμή τη σημασία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου», όπως αναφέρεται, για την Τουρκία και τον τουρκικό κόσμο.

Στο μάθημα της Ιστορίας, «στον κατάλογο αναγνωσμάτων θα συμπεριληφθούν βιβλία για θέματα όπως το Κυπριακό και το αβάσιμο των αιτιάσεων για τον Πόντο και τους Αρμενίους».

«Στο νέο πρόγραμμα σπουδών θα συμπεριληφθούν επίσης η έναρξη της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΝΤ, του Παλαιστινιακού Ζητήματος και της μεταβαλλόμενης μορφής της αποικιοκρατίας» αναφέρει το κρατικό δίκτυο TRT, και οι μαθητές θα αξιολογήσουν, όπως τονίζεται, τις σιωνιστικές δραστηριότητες και το Παλαιστινιακό ζήτημα με βάση δείγματα κειμένων και γεγονότων.

Στο μάθημα «Ιστορία της Τουρκικής Επανάστασης και Κεμαλισμός», οι μαθητές θα διδάσκονται τα αίτια και τις συνέπειες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, την έναρξη της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου μετά τον πόλεμο, την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΝΤ, τα σιωνιστικά κινήματα, το Παλαιστινιακό ζήτημα και την αλλαγή της μορφής της αποικιοκρατίας.

