«Αφήστε με να πιω λίγο καφέ...» ήταν η πρώτη αντίδραση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Bloomberg Television, στο Νταβός, για την άποψή της σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2024 υπό το πρίσμα του προβαδίσματος που φαίνεται να αποκτά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοσιογράφος έθεσε το θέμα «αμερικανικές εκλογές» και η Λαγκάρντ αντέδρασε λέγοντας: «Ναι, άσε με να πιω λίγο καφέ» προκαλώντας το γέλιο του κοινού που παρακολουθούσε τη συνέντευξη.

Απαντώντας στη συνέχεια σε σοβαρό ύφος τόνισε ότι εναπόκειται στον αμερικανικό λαό να αποφασίσει ποιον θα εκλέξει πρόεδρο.

«Αλλά προφανώς όλοι μας είμαστε ανήσυχοι γιατί οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη οικονομία, η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο και υπήρξε φάρος της δημοκρατίας, με όλα τα καλά και τα αρνητικά της», είπε. «Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να προβλέπουμε - ακριβώς όπως κάνουμε με τον πληθωρισμό».

Πρόσθεσε ότι όλα τα σενάρια «τι θα γίνει, αν...» πρέπει να εξεταστούν και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί ισχυρή και να μην θεωρεί ότι μπορεί να βασίζεται σε υποτιθέμενους φίλους σε όλο τον κόσμο, γιατί όλα αυτά αλλάζουν.

Πριν από λίγες ημέρες μιλώντας στο France 2 η Κριστίν Λαγκάρντ είχε δηλώσει ότι μια ενδεχόμενη επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελούσε «απειλή» για την Ευρώπη. «Αν αντλήσουμε διδάγματα από την ιστορία, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ πορεύτηκε τα χρόνια της θητείας του, αποτελεί σαφώς μια απειλή», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.