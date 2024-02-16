Το ρόλο που διαδραμάτισε για τη δημοκρατία ο Αλεξέι Ναβάλνι χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο X, στιγματίζοντας τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.

"Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί" επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

"Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε σκληρά για τη δημοκρατία και αντιστάθηκε σε ένα βάναυσο, αυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που φρόντισε ο Ναβάλνι να πληρώσει για τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί" αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 16, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.