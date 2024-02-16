Λογαριασμός
Μητσοτάκης: Ο Ναβάλνι πολέμησε σκληρά για τη δημοκρατία, αντιστάθηκε σε ένα βάναυσο καθεστώς και πλήρωσε για τη γενναιότητά του

Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο X για τον Αλεξέι Ναβάλνι

Μητσοτάκης

Το ρόλο που διαδραμάτισε για τη δημοκρατία ο Αλεξέι Ναβάλνι χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο X, στιγματίζοντας τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης. 

"Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί" επισημαίνει ο πρωθυπουργός. 

"Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε σκληρά για τη δημοκρατία και αντιστάθηκε σε ένα βάναυσο, αυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που φρόντισε ο Ναβάλνι να πληρώσει για τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί" αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

