«Σήμερα είναι ημέρα γιορτής και υπερηφάνειας! Σήμερα γιορτάζουμε το δικαίωμα στα παιδιά και τα δικαιώματα τους ενώ συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε μια κοινωνία ισότητας για όλ@» τονίζει σε μήνυμά του στο TikTok ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.