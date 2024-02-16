«Σήμερα είναι ημέρα γιορτής και υπερηφάνειας! Σήμερα γιορτάζουμε το δικαίωμα στα παιδιά και τα δικαιώματα τους ενώ συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε μια κοινωνία ισότητας για όλ@» τονίζει σε μήνυμά του στο TikTok ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση
@alexischaritsis Σήμερα είναι ημέρα γιορτής και υπερηφάνειας! Σήμερα γιορτάζουμε το δικαίωμα στα παιδιά και τα δικαιώματά τους, ενώ συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε μία κοινωνία ισότητας για όλ@! #neaaristera #newleft #fyp #foryou #greece #humanrights#athens #vouli #greecetiktok #lgbtmarriage #humanrights ♬ original sound - Alexis Charitsis
Πηγή: skai.gr
