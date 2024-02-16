Λογαριασμός
Χαρίτσης για ομόφυλα ζευγάρια: Σήμερα είναι ημέρα γιορτής και υπερηφάνειας - Βίντεο

Το μήνυμα του πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Χαρίτσης

«Σήμερα είναι ημέρα γιορτής και υπερηφάνειας! Σήμερα γιορτάζουμε το δικαίωμα στα παιδιά και τα δικαιώματα τους ενώ συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε μια κοινωνία ισότητας για όλ@» τονίζει σε μήνυμά του στο TikTok ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.  

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση
 

@alexischaritsis Σήμερα είναι ημέρα γιορτής και υπερηφάνειας! Σήμερα γιορτάζουμε το δικαίωμα στα παιδιά και τα δικαιώματά τους, ενώ συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε μία κοινωνία ισότητας για όλ@! #neaaristera #newleft #fyp #foryou #greece #humanrights#athens #vouli #greecetiktok #lgbtmarriage #humanrights ♬ original sound - Alexis Charitsis
TAGS: Αλέξης Χαρίτσης Ομόφυλα Ζευγάρια
