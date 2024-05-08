Η εμφάνιση δύο σταρ – της Ελένης Φουρέιρα και του «θεού» Τζόνι Λόγκαν – στον χθεσινό πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision που γίνεται στο Μάλμε της Σουηδίας, ήταν τα δύο καλύτερα στιγμιότυπα της χθεσινής βραδιάς.

Η Φουρέιρα γιατί με το «Fuego» απέδειξε άλλη μία φορά πόσο της πάει η Eurovision και ο Τζόνι Λόγκαν γιατί είναι ο Τζόνι Λόγκαν.

Μάλιστα, ο τρεις φορές νικητής του θεσμού ερμήνευσε το «Euphoria» της Λορίν και συγκίνησε (πάλι), εκατομμύρια τηλεθεατές με την υπέροχη φωνή του.

Για να μαθαίνουν οι νεότεροι…

Ο Τζόνι Λόγκαν κέρδισε πρώτη φορά το 1980 με το τραγούδι What's Another Year?. Το 1987 ξανανίκησε με την κλασική πλέον μπαλάντα Hold Me Now, σε στίχους του ίδιου, η οποία έγινε τεράστια, παγκόσμια επιτυχία.

Η τρίτη του νίκη ήρθε το 1992, αυτή τη φορά ως συνθέτης στο νικητήριο τραγούδι της Λίντα Μάρτιν "Why Me?"

Οι... περίεργες εμφανίσεις της βραδιάς

Φυσικά, η σωστή, η τίμια Eurovision, απαιτεί – εκτός από καλά τραγούδια – και κάποια… παρατράγουδα.

Μία τέτοια «ιδιαίτερη» συμμετοχή, παρουσίασε η Φινλανδία, με τον Windows95man να εμφανίζεται μέσα από ένα τεράστιο αυγό «γυμνός», με καπνούς και φωτορυθμικά να κάνουν ακόμα πιο έντονη την παρουσία του.

Αίσθηση προκάλεσε και η «σκαιχτική» συμμετοχή της Ιρλανδίας με ένα κομμάτι και κυρίως σκηνική παρουσία πολύ... εκκεντρική.

Η Bambie Thug παρουσίασε το Doomsday Blue, με σκοτεινή διάθεση και εμφάνιση.

Ποιοι πέρασαν στον τελικό - Αύριο η Μαρίνα Σάττι

Σερβία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ουκρανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Κύπρος, Κροατία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο πέρασαν στον τελικό με την αυτή την σειρά ανακοίνωσης και πλέον οι υπόλοιποι θα επιλεγούν τα βράδυ της Πέμπτης.

Καλή επιτυχία Ελλάδα!

