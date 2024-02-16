Λογαριασμός
Το τελευταίο βίντεο - ντοκουμέντο του Ναβάλνι πριν από τον θάνατό του - Δείχνει ευδιάθετος, κάνει χιούμορ

Στα πλάνα του βίντεο, ο Ναβάλνι εμφανίζεται σε αίθουσα δικαστηρίου για την υπόθεσή του μέσω τηλεσύνδεσης. Δείχνει υγιής και ευδιάθετος και κάνει χιούμορ με τον δικαστή

Ναβάλνι

Το τελευταίο βίντεο του Αλεξέι Ναβάλνι, πριν πεθάνει αιφνίδια έπειτα από περίπατο, φαίνεται πως δημοσίευσε το κανάλι SOTA στο Telegram. Στα πλάνα του βίντεο, ο Ναβάλνι εμφανίζεται την Πέμπτη σε αίθουσα δικαστηρίου για την υπόθεσή του μέσω τηλεσύνδεσης. Δείχνει υγιής και ευδιάθετος και κάνει χιούμορ, ζητώντας χρήματα στον λογαριασμό του από τον "τεράστιο μισθό" του ομοσπονδιακού δικαστή. 

Ο θάνατος του 47χρονου επικεφαλής της ρωσικής αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στη Δύση, που ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές Αρχές της περιφέρειας του Γιάμαλο-Νένετς όπου εξέτιε 19ετή ποινή κάθειρξης. Βρισκόταν σε φυλακή περίπου 60 χλμ βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

