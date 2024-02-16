Το τελευταίο βίντεο του Αλεξέι Ναβάλνι, πριν πεθάνει αιφνίδια έπειτα από περίπατο, φαίνεται πως δημοσίευσε το κανάλι SOTA στο Telegram. Στα πλάνα του βίντεο, ο Ναβάλνι εμφανίζεται την Πέμπτη σε αίθουσα δικαστηρίου για την υπόθεσή του μέσω τηλεσύνδεσης. Δείχνει υγιής και ευδιάθετος και κάνει χιούμορ, ζητώντας χρήματα στον λογαριασμό του από τον "τεράστιο μισθό" του ομοσπονδιακού δικαστή.

Ο θάνατος του 47χρονου επικεφαλής της ρωσικής αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στη Δύση, που ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές Αρχές της περιφέρειας του Γιάμαλο-Νένετς όπου εξέτιε 19ετή ποινή κάθειρξης. Βρισκόταν σε φυλακή περίπου 60 χλμ βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Yesterday, Aleksey Navalny spoke in court via video link. He seemed to be in good health and and even joked. https://t.co/iXxwW3MSXM pic.twitter.com/mXDeJuVpPg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.