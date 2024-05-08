«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Ζευγάρια μαγειρικής αλλά και... τραγουδιού!

Ο Αλέξανδρος και ο Σωτήρης, με δύο νίκες στο τσεπάκι τους, μπαίνουν ξανά στην κουζίνα της Μαμάς, πιο σίγουροι από ποτέ. Στο σημερινό επεισόδιο, έρχονται αντιμέτωποι με ένα ερωτευμένο ζευγάρι, τη Νάσια και τον Δημήτρη. Ο Μάρκος δίνει το σύνθημα και η μαγειρική μονομαχία ξεκινά!

Οι δύο φίλοι, με την άνεση των προηγούμενων νικών, μπαίνουν γεμάτοι αυτοπεποίθηση να μαγειρέψουν «φιλέτο γλώσσας με λευκή σάλτσα και ρύζι». Η αυτοπεποίθηση και το πολύ… αλάτι μπορεί να τους κοστίσει τη νίκη. Μπορεί και όχι...

Η Νάσια είναι νοσηλεύτρια και ο Δημήτρης ταπητοκαθαριστής και ετοιμάζονται να παντρευτούν. Διηγούνται στον Μάρκο πως γνωρίστηκαν, με τη συζήτηση να καταλήγει σε γέλια μέχρι δακρύων αλλά και σε μουσικές κόντρες με το αντίπαλο ζευγάρι. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ακολουθεί τις οδηγίες της Νάσιας και μαγειρεύει «συκώτι τηγανητό με ρύζι». Οι δυο τους πιστεύουν πως τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά και θα σταματήσουν το σερί νικών των αντιπάλων τους.

Τι έχει να πει όμως ο Έκτορας;

