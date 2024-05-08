Μετά από ένα 12ήμερο ταξίδι στα νερά της Μεσογείου και προερχόμενη από την Ελλάδα, η Ολυμπιακή Φλόγα έφθασε σήμερα στα ανοικτά των ακτών της Μασσαλίας, με το τρικάταρτο Belem.

Λίγο μετά τις 8:00 σήμερα το πρωί, το θρυλικό τρικάταρτο πλοίο του γαλλικού εμπορικού ναυτικού, που κατασκευάσθηκε το 1896, έφθασε στα ανοιχτά του λιμανιού της Μασσαλίας, κοντά στα νησιά Frioul και στον φάρο Planier, σε μια ήρεμη θάλασσα και κάτω από έναν λαμπερό ήλιο.

Εκατό χρόνια μετά τους τελευταίους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Γαλλία και 79 ημέρες πριν από την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024», η Ολυμπιακή Φλόγα θ' ανάψει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό Βωμό επί γαλλικού εδάφους.

«Μασσαλία, το κέντρο του κόσμου», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα «La Provence».

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι προετοιμασίες τελούνται σε «πυρετώδεις» ρυθμούς στο Παλιό Λιμάνι και στον όρμο της Λακυδόνας, όπου έφθασαν Έλληνες ναυτικοί πριν από 2.600 χρόνια και ίδρυσαν τη Μασσαλία.

Οι διοργανωτές εκτιμούν σε ένα δισεκατομμύριο τους τηλεθεατές την ώρα Αφής του Βωμού στο Παλιό Λιμάνι (σ.σ. περίπου στις 19:45), εκτός από τα 150.000 άτομα που αναμένονται επί τόπου και τους περίπου 1.500 διαπιστευμένους δημοσιογράφους από όλον τον κόσμο.

«Είναι μια εξαιρετική περίσταση, για ένα εξαιρετικό γεγονός Βρισκόμαστε σε μια μοναδική περίσταση, σε ένα πρωτόγνωρο γεγονός, που θα μείνει στην Ιστορία της Μασσαλίας, που θα σηματοδοτήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Γαλλία», δήλωσε σχετικά ο νομάρχης, Πιέρ Εντουάρ Κολιέ.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Παρακολουθούμενη από ξηρά και θάλασσα, η πόλη της Μασσαλίας θα βρίσκεται επίσης κάτω από μια εναέρια «φούσκα ασφαλείας», με ένα αεροπλάνο παρακολούθησης ραντάρ AWACS, ελικόπτερα και μια συσκευή κατά των drones.

Για την ασφάλεια, έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από 6.000 μέλη της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών από τις επίλεκτες μονάδες Raid ή μέλη των ναυτικών ταξιαρχιών.

Η μεγαλειώδης υποδοχή

Στις 19:00 (σ.σ. τοπική ώρα), το πλοίο θα μπει μεγαλοπρεπώς στο Παλιό Λιμάνι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μία θαλάσσια παρέλαση από 1024 σκάφη που συνοδεύουν το Belem στο βόρειο και στη συνέχεια στο νότιο λιμάνι της Μασσαλίας.

Η υποδοχή περιλαμβάνει πυροτεχνήματα «βιοδιασπώμενων ανακυκλωμένων κομφετί», με τη μουσική της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Μασσαλίας και τα εντυπωσιακά πανό των υποστηρικτών της Μαρσέιγ, που είναι ο εμβληματικός ποδοσφαιρικός σύλλογος της πόλης.

Περίπου 45 λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός Βωμός θα ανάψει στην Quai de la Fraternité, στις εκβολές του περίφημου Canebière.

Πρώτος Λαμπαδηδρόμος επί γαλλικού εδάφους, θα είναι ο Γάλλος Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Φλοράν Μανοντού.

Τέλος, μια μεγάλη συναυλία από τους ράπερ της Μασσαλίας Soprano και Alonzo θα ολοκληρώσει αυτήν την ημέρα.

Με τους πράκτορες να αναφέρονται στο δημαρχείο (πυροσβέστες, δημοτικοί αστυνομικοί κ.λπ.), το εργατικό δυναμικό θα φθάσει τα 8.500 άτομα, περισσότερα από αυτά που είχαν αναπτυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2023 για την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου.

Την Πέμπτη (9/5), η Ολυμπιακή Φλόγα θα είναι και πάλι στη Μασσαλία, όπου θ' αρχίσει ένα ταξίδι 69 ημερών σε όλην την Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της ηπειρωτικής Γαλλίας και του εξωτερικού, ενώ η άφιξη στο Παρίσι είναι προγραμματισμένη για τις 26 Ιουλίου, την ημέρα της Τελετής Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, για την Αφή του Ολυμπιακού Βωμού.

Αυτή η μεγάλη Λαμπαδηδρομία, που θα περάσει από τα κάστρα του Λίγηρα, τις παραλίες της D-Day ακόμα και το Mont-Saint-Michel, θ' αρχίσει το πρωί από την Notre-Dame de la Garde, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης (9/5), αφού περάσει στα χέρια των Μπαζίλ Μπολί, Ζαμν Πιέρ Παπέν, Τόνι Πάρκερ και Σοπράνο, η Ολυμπιακή Φλόγα θ' ανάψει στον Βωμό που βρίσκεται μπροστά από το Stade Vélodrome, από τα χέρια του Ντιντιέ Ντρογκμπά του θρύλου της Μαρσέιγ από την Ακτή Ελεφαντοστού.

