Με 175 υπέρ και 77 κατά υπερψηφίστηκε χθες 15 Φεβρουαρίου στην ελληνική Βουλή ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έτσι, η Ελλάδα γίνεται η 16η χώρα της Ε.Ε. που αναγνωρίζει την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

«Η Εκκλησία ήταν αντίθετη στον νόμο, η ακροδεξιά αντιπολίτευση ούτως ή άλλως, ακόμη και μέλη του κυβερνητικού κόμματος διαφωνούσαν αλλά παρ' όλα αυτά ο στόχος του πρωθυπουργού Μητσοτάκη να εισάγει την ισότητα στον γάμο είχε πολλές πιθανότητες να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία, […] διότι τα δύο αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν την προσπάθειά του», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Όπως εξηγεί η εφημερίδα της Φρανκφούρτης, στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπήρχαν έντονες αντιδράσεις απέναντι στο νόμο. «Εκπρόσωπος αυτών ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ένας πολιτικός που ενσαρκώνει την εθνικιστική-αντιδραστική αυτή πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. […] Η μεγαλύτερη αντίσταση ωστόσο προήλθε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ιερά Σύνοδος τάχθηκε ομόφωνα κατά του νόμου, έστειλε εμπρηστική επιστολή προς τους 300 βουλευτές και κήρυττε ενάντια στο νόμο και στους ναούς».

Όσον αφορά πάντως την ελληνική κοινωνία, «αυτή έχει μετατοπιστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό κατά τις τελευταίες δεκαετίες ώστε δεν ήταν κάποιο τεράστιο ρίσκο για τον Μητσοτάκη να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση για την ισότητα στον γάμο. Αυτό διαπιστώνεται και στις δημοσκοπήσεις των περασμένων μηνών και ετών, στις περισσότερες εκ των οποίων αποτυπώνεται εδώ και χρόνια μια μικρή πλειοψηφία που τάσσεται υπέρ της ισότητας των ομοφυλοφιλικών γάμων. […] Σε ορισμένες έρευνες και αναλόγως τις ερωτήσεις, η απορριπτική στάση είναι ενίοτε μεγαλύτερη – σε κάθε περίπτωση όμως η αντίθεση των πολιτών δεν είναι πλέον τόσο έντονη ώστε η Εκκλησία να μπορεί να "χτίσει” πάνω της μια εκστρατεία ή και να τεθεί σε κίνδυνο η πρωτιά της Ν.Δ. ενόψει ευρωεκλογών», καταλήγει η F.A.Z.

Στο ίδιο μήκος κύματος η ιστοσελίδα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Die Zeit παρατηρεί ότι «με την ψήφιση του νομοσχεδίου, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα με ορθόδοξο -στην πλειονότητά του- πληθυσμό που επιτρέπει τον πολιτικό γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να συνάψουν μόνο σύμφωνο συμβίωσης».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

