Μόσχα: Αν η Γαλλία στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι

«Εάν οι Γάλλοι εμφανιστούν στη ζώνη μαχών, θα γίνουν αναπόφευκτα στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μου φαίνεται ότι το Παρίσι έχει ήδη αποδείξεις γι’ αυτό» δήλωσε η Ζαχάροβα

Μαρία Ζαχάροβα

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα τη Γαλλία ότι, εάν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, τότε αυτά θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι από το ρωσικό στρατό.

Ο Μακρόν προκάλεσε διαμάχη τον Φεβρουάριο λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία στο μέλλον.

Ο Γάλλος ηγέτης προειδοποίησε ότι εάν η Ρωσία κερδίσει στην Ουκρανία, τότε η αξιοπιστία της Ευρώπης θα εκμηδενιστεί.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Μακρόν εξηγεί τη ρητορική αυτή με την επιθυμία να δημιουργήσει κάποιου είδους 'στρατηγική αβεβαιότητα' για τη Ρωσία» δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.

«Θα τον απογοητεύσουμε, για εμάς η κατάσταση φαίνεται πιο βέβαιη», δήλωσε η Ζαχάροβα.

«Εάν οι Γάλλοι εμφανιστούν στη ζώνη μαχών, θα γίνουν αναπόφευκτα στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μου φαίνεται ότι το Παρίσι έχει ήδη αποδείξεις γι’ αυτό».

Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία ήδη βλέπει αυξανόμενο αριθμό Γάλλων υπηκόων μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

