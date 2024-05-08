Μόσχα: Αν η Γαλλία στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα τη Γαλλία ότι, εάν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, τότε αυτά θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι από το ρωσικό στρατό.
Ο Μακρόν προκάλεσε διαμάχη τον Φεβρουάριο λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία στο μέλλον.
Ο Γάλλος ηγέτης προειδοποίησε ότι εάν η Ρωσία κερδίσει στην Ουκρανία, τότε η αξιοπιστία της Ευρώπης θα εκμηδενιστεί.
«Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Μακρόν εξηγεί τη ρητορική αυτή με την επιθυμία να δημιουργήσει κάποιου είδους 'στρατηγική αβεβαιότητα' για τη Ρωσία» δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.
«Θα τον απογοητεύσουμε, για εμάς η κατάσταση φαίνεται πιο βέβαιη», δήλωσε η Ζαχάροβα.
«Εάν οι Γάλλοι εμφανιστούν στη ζώνη μαχών, θα γίνουν αναπόφευκτα στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μου φαίνεται ότι το Παρίσι έχει ήδη αποδείξεις γι’ αυτό».
Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία ήδη βλέπει αυξανόμενο αριθμό Γάλλων υπηκόων μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας.
