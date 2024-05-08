Ανασύρθηκε και το τελευταίο θύμα από την κατάρρευση της γέφυρας στην Βαλτιμόρη

Οι αρχές ανέσυραν το πτώμα του τελευταίου θύματος από την κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη, που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων στα τέλη Μαρτίου, όπως ανακοίνωσαν χθες οι αρχές στην πολιτεία του Μέριλαντ.

Το «Dali», πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μήκους 300 μέτρων, προσέκρουσε στις 26 Μαρτίου σε πυλώνα της γέφυρας Francis Scott Key της Βαλτιμόρης, προκαλώντας την κατάρρευσή της.

Έξι εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες επισκευής στο οδόστρωμα της γέφυρας, η οποία χτυπήθηκε από το πλοίο, χάθηκαν στα νερά του ποταμού. Δύο άλλοι διασώθηκαν.

Το θύμα, το πτώμα που όποιου εντοπίστηκε χθες, ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ο Χοσέ Μινόρ Λόπεζ, ένας 37χρονος εργάτης από τη Βαλτιμόρη.

«Σήμερα ανασύρθηκε ο Χοσέ Μινόρ Λόπεζ, έκτο και τελευταίο θύμα που αγνοείτο» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης, Μπράντον Μ. Σκοτ.

Οι εργασίες για το πλήρες εκ νέου άνοιγμα του καναλιού θα συνεχιστούν «ενώ κλείνουμε το κεφάλαιο αυτής της προσπάθειας ανάσυρσης», δήλωσε ο Μ. Σκοτ.

Η κατάρρευση της γέφυρας οδήγησε σε μερικό αποκλεισμό των θαλάσσιων μεταφορών σε ένα από τα πιο δραστήρια λιμάνια της χώρας.

Το FBI και το εθνικό συμβούλιο για την ασφάλεια των μεταφορών άνοιξε έρευνα για το δυστύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

