Ακολουθούν 10 ημερομηνίες στον αγώνα του Αλεξέι Ναβάλνι, του Ρώσου αντιπολιτευόμενου, κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ναβάλνι πέθανε σήμερα στην φυλακή της Αρκτικής όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών, σύμφωνα με τις σωφρονιστικές αρχές.

- 2007: μέτοχος σε δημόσιες επιχειρήσεις -

Έχοντας πτυχίο στο εμπορικό δίκαιο, ο Ναβάλνι άρχισε να αγοράζει από το 2007 μετοχές σε επιχειρήσεις που δεν ανήκουν 100% στο κράτος για να έχει πρόσβαση στα οικονομικά τους στοιχεία και να απαιτεί διαφάνεια.

Την ίδια χρονιά αποκλείστηκε από το φιλελεύθερο αντιπολιτευόμενο κόμμα Yabloko.

Στην ιστοσελίδα του Rospil, παρακολουθεί από το 2010 τη διαφθορά στη διακυβέρνηση.

- 2011: επικεφαλής των διαμαρτυριών κατά του Πούτιν—

Τον χειμώνα του 2011, τίθεται επικεφαλής του κινήματος που αμφισβητεί τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε το κυβερνών κόμμα. Για πρώτη φορά μετά την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία το 2000, οι συγκεντρώσεις αυτές έχουν τόσο μεγάλη έκταση. Του επιβάλλονται οι πρώτες ποινές φυλάκισης και ιδρύει το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK).

- Ιούλιος 2013: δίκη για απάτη -

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης στις 18 Ιουλίου του 2013 για υπεξαίρεση χρημάτων σε βάρος της Kirovles, εταιρίας υλοτομίας στην περιοχή Κίροφ (δυτικά).

Καταγγέλλοντας μια διαδικασία με πολιτικό κίνητρο, του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή κατά την έφεσή του.

- Σεπτέμβριος 2013: υποψήφιος στη Μόσχα -

Γίνεται το πρόσωπο της αντιπολίτευσης με το 27,2% των ψήφων για τις εκλογές για τη δημαρχία της Μόσχας τον Σεπτέμβριο του 2013, απέναντι στον απερχόμενο δήμαρχο που ήταν από το περιβάλλον του Πούτιν.

Δύο χρόνια αργότερα, το κόμμα του, το Κόμμα της Προόδου, τέθηκε εκτός νόμου.

- 2017: κατηγορίες κατά του Μεντβέντεφ -

Σε έρευνα που αναρτάται στο YouTube, κατηγορεί τον πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ ότι είναι επικεφαλής μιας αυτοκρατορίας ακινήτων που χρηματοδοτείται από ολιγάρχες.

- 2018: απαγόρευση συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές -

Το 2018 κατεβαίνει ως υποψήφιος για την προεδρία, αλλά η εκλογική επιτροπή απορρίπτει την υποψηφιότητά του λόγω της καταδίκης του στην υπόθεση Kirovles.

- Αύγουστος 2020: δηλητηρίαση -

Στις 20 Αυγούστου του 2020, φθάνει ένα βήμα πριν από τον θάνατο. Νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση στη Σιβηρία, μεταφέρεται σε κώμα στο Βερολίνο, ύστερα από αίτημα των δικών του ανθρώπων.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, το Βερολίνο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο σε δηλητηρίαση με νευροτοξικό παράγοντα Novitchok.

Ο Ναβάλνι κατηγορεί τον Πούτιν. «Απαράδεκτο» για τη Μόσχα.

- Ιανουάριος του 2021: συλλαμβάνεται και φυλακίζεται –

Επιστρέφοντας στη Ρωσία μετά την ανάρρωσή του, συλλαμβάνεται μόλις προσγειώνεται στη Μόσχα στις 17 Ιανουαρίου του 2021. Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του διαδηλώνουν.

Το περιβάλλον του κάνει μια σημαντική αποκάλυψη για το παλάτι που χτίζει ο Πούτιν στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η έρευνα συγκεντρώνει δεκάδες εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube. Ο πρόεδρος το αρνείται.

Στις 2 Φεβρουαρίου, η δικαιοσύνη μετατρέπει την πρώην του ποινή με αναστολή για «απάτη» σε κάθειρξη δυόμιση ετών. Στέλνεται σε σωφρονιστική αποικία, 100 χλμ ανατολικά της Μόσχας.

Στις διαδηλώσεις υποστήριξή του, οι αρχές συλλαμβάνουν 10.000 ανθρώπους. Η οργάνωσή του κατά της διαφθοράς FBK κλείνει κατηγορούμενη για «εξτρεμισμό».

- Μάρτιος του 2022: 9 χρόνια στη φυλακή -

Στις 20 Οκτωβρίου του 2021, λαμβάνει το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης.

Στη Ρωσία, κατατάσσεται στον κατάλογο με τους «τρομοκράτες και εξτρεμιστές».

Έχοντας κριθεί ένοχος για «απάτη» και «ασέβεια προς το δικαστήριο», καταδικάστηκε στις 22 Μαρτίου 2022 σε κάθειρξη εννέα ετών και μεταφέρθηκε σε φυλακή σε απόσταση 250 χλμ ανατολικά της Μόσχας, από όπου κατήγγειλε την εισβολή στην Ουκρανία.

- Αύγουστος 2023: νέα καταδίκη -

Στις 4 Αυγούστου 2023, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 19 ετών για «εξτρεμισμό».

Στις 25 Δεκεμβρίου, η εκπρόσωπός του ανακοίνωσε ότι μεταφέρθηκε σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική. Ο ίδιος διαβεβαιώνει την επόμενη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι καλά.

Την 1η Φεβρουαρίου, ζητά να γίνουν διαδηλώσεις σε όλη τη Ρωσία κατά τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 15-17 Μαρτίου και που αναμένεται να επιτρέψουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν να παραμείνει στην εξουσία τουλάχιστον έως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.