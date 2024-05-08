Η Dua Lipa αποκάλυψε το εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί κατά τη διάρκεια των περιοδειών της, καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει την έκτη περιοδεία της για τον νέο της δίσκο «Radical Optimism».

Η 28χρονη νικήτρια των επτά Brit Awards, μίλησε με τον Nick Grimshaw και την Angela Hartnett στο τελευταίο επεισόδιο του επιτυχημένου podcast «Dish From Waitrose».

Ερωτηθείσα για το αν οι διατροφικές της συνήθειες αλλάζουν δραστικά όταν βρίσκεται σε περιοδείες, η ίδια είπε: «Δυστυχώς. Αλλά υποθέτω ότι, μόλις μπω στον ρυθμό των πραγμάτων και έχω κάτι σαν ρουτίνα και το σώμα μου είναι πραγματικά δυνατό και υγιές, απλά μπαίνω σε ‘’κατάσταση αντοχής’’. Δεν πίνω καθόλου. Επίσης, δεν μπορώ να φάω καυτερή σάλτσα», εξήγησε, προσθέτοντας ότι τρώει κυρίως μπριζόλες και λαχανικά.

Η αυστηρή, αλλά υγιεινή διατροφική της ρουτίνα συνοδεύεται από ένα εξίσου εξαντλητικό πρόγραμμα γυμναστικής.

«Είναι σαν πρόβες, χωρίς ποτό, χωρίς γυμναστική, μόνο προετοιμασία για όλες τις συναυλίες που έρχονται. Επίσης, έχω να κάνω μια κανονική περιοδεία εδώ και ένα χρόνο, οπότε πρέπει να ξαναβρώ την αντοχή μου. Οπότε, είναι μόνο τρέξιμο, χορός, τραγούδι, όλα ταυτόχρονα, για να σιγουρευτώ ότι μπορώ να τα καταφέρω…».

Ενώ περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, η διάσημη καλλιτέχνιδα φροντίζει να βρίσκει χρόνο για να απολαμβάνει την πόλη στην οποία βρίσκεται, καθώς παραδέχτηκε ότι για εκείνη όλα βασίζονται γύρω από το φαγητό.

«Σκέφτομαι το ταξίδι και μετά σκέφτομαι το φαγητό και αρχίζω να το βάζω στο ημερολόγιο για να κλείσω μέρη και να βρω καλά εστιατόρια», ανέφερε χαμογελώντας η Dua Lipa.

Μιλώντας για τον χρόνο που δούλευε πάνω στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, το «Future Nostalgia», το οποίο κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου του 2020, η καλλιτέχνις αποκάλυψε ότι ο κορωνοϊός και το «παγκόσμιο κλείδωμα» ανέτρεψε τις προσδοκίες της.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη με το ‘’Future Nostalgia’’ και σκεφτόμουν ότι όταν βγει, ο κόσμος θα χορεύει στα κλαμπ και τα τραγούδια θα ακούγονται παντού. Και τότε συμβαίνει το lockdown», είπε με νόημα. Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο».

Αναλύοντας την επιλογή πίσω από τον τελευταίο της τίτλο για το άλμπουμ «Radical Optimism» η Dua Lipa είπε: «Βασικά άρχισα να σκέφτομαι για το τρίτο άλμπουμ και είχα ήδη τον τίτλο: ‘’Radical Optimism’’, ο οποίος για μένα είχε να κάνει με την ανθεκτικότητα και αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλεις, απλά συνεχίζεις να προχωράς».

Πηγή: skai.gr

