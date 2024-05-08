Την απαγόρευση της πρόσβασης στο Ναυάγιο, τη διάσημη παραλία της Ζακύνθου ανακοίνωσαν σήμερα, με κοινή απόφαση, οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύεται για τους επισκέπτες τόσο από θαλάσσης όσο και από τη στεριά, από το λεγόμενο πλάτωμα.

Παρά τις προσπάθειες των τοπικών αρχών και τις διαβεβαιώσεις για «άνοιγμα» του Ναυαγίου φέτος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, παραμένουν στο ακέραιο οι απαγορεύσεις που ίσχυαν και πέρυσι.

Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία και η προσέγγιση – αγκυροβολία σκαφών, ούτε και το κολύμπι από επιβαίνοντες στα σκάφη οπουδήποτε μέσα στον κόλπο και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή εσωτερικά της νοητής γραμμής, η οποία ενώνει τα δύο άκρα (βόριο και νότιο) του όρμου.

Σε ό,τι αφορά το πλάτωμα, απαγορεύεται η πρόσβαση επισκεπτών, με όριο απαγόρευσης απόσταση 10 μέτρων από το όριο του πρανούς.

Ακολουθεί η ΚΥΑ με αριθμό 8439/2024 ΦΕΚ 2653/Β/2-5-2024 Λήψη μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης των επισκεπτών στην περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Της παρ. 8 του άρθρου 68 περί μέτρων προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου του ν. 4875/2021 «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» (Α’ 250), όπως προστέθηκε με το άρθρο 268 του ν. 5037/2023 (Α’ 78), 2. των άρθρων 9, 14, 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (Β’ 330), 3. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 257), 4. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 5. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161), 6. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159), 7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 19), 8. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), 9. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131), 10. του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151), 11. του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), 12. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 13. της υπό στοιχεία 7190/6.4.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού – Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Λήψη μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης των επισκεπτών στην περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου» (Β’ 2290) και της τροποποίησης αυτής με την υπό στοιχεία 7851/13.4.2023 (Β’ 2477) κοινή υπουργική απόφαση. Β. 1. Την υπό στοιχεία 189/15.4.2024 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς την Υπουργό Τουρισμού για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης των επισκεπτών στην περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου. 2. Την υπό στοιχεία 1032/15.4.2024 γνώμη του Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί εκτίμησης διακινδύνευσης στην Περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου. 3. Την εξακολουθούσα ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαφύλαξη της τάξης-ασφάλειας και κατ’ επέκταση του εν γένει δημοσίου συμφέροντος κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου στον όρμο Ναυάγιο Ζακύνθου 4. Την υπ’ αρ. 8028/25.4.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της παρούσας δεν επιφέρουν επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση πρόσβασης των επισκεπτών στον όρμο «Ναυάγιο της Ζακύνθου» ως ακολούθως:

1. α) Την απαγόρευση πρόσβασης και προσέγγισης στην «Απαγορευμένη Ζώνη» και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης», ως αυτές εμφαίνονται στο Παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα και μνημονεύεται στην από 15.4.2024 με α.π. 1032 Εκτίμηση Διακινδύνευσης στην Περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου του ΟΑΣΠ. β) Την απαγόρευση της πρόσβασης στο κορυφαίο τμήμα του πρανούς και στο πλάτωμα που υφίσταται έμπροσθεν του πρανούς και συνορεύει με δρόμο πρόσβασης επισκεπτών, με όριο απαγόρευσης απόσταση 10 μέτρων από το όριο του πρανούς και την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. γ) Την κατ’ εξαίρεση προσέγγιση στην ζώνη ελεύθερης πρόσβασης όπως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα και μνημονεύεται στην από 15.4.2024 με α.π. 1032 Εκτίμηση Διακινδύνευσης στην Περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου του ΟΑΣΠ, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που ορίζεται από τα σημεία ΓΔ και έχει σαν όριο το ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης», αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

2. α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της προσέγγισης-αγκυροβολίας κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου, καθώς και την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού από λουόμενους στη θαλάσσια περιοχή εσωτερικά της νοητής γραμμής η οποία ενώνει τα δύο (02) άκρα (βόριο και νότιο) του Όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου. Η προσέγγιση στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας. β) Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, κατόπιν επικαιροποιημένης γνώμης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, δύνανται να καθορίζονται τα ακριβή όρια ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης εντός της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά η προσέγγιση κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου. γ) Η σήμανση της θαλάσσιας περιοχής της περ. β’ διενεργείται υποχρεωτικά με ευθύνη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

3. Οι απαγορεύσεις πρόσβασης και προσέγγισης και οι όροι ελεγχόμενης πρόσβασης της παρούσας ισχύουν για χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας και έως 31.10.2024 προς το σκοπό προστασίας των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

4. Οι παραβάτες της παρούσας ανεξαρτήτως ποινικών ή αστικών ευθυνών υπόκεινται και σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) και του οποίου οι διατάξεις, ως προς το ύψος, το είδος της κύρωσης και τον τρόπο επιβολής τους εφαρμόζονται ανάλογα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Παράρτημα. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Μαΐου 2024.

Πηγή: skai.gr

