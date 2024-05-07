Survivor 2024: Ο τρίτος αγώνας ασυλίας φέρνει την τρίτη υποψηφιότητα

Η Μπλε ομάδα κατάφερε στο χθεσινό αγώνισμα να εξασφαλίσει τη νίκη και να πάει χωρίς άγχος στο Συμβούλιο του νησιού όπου εκεί περίμενε όλους μία μεγάλη έκπληξη. Η Αναστασία Τσέρου επέστρεψε για να χαιρετίσει τους υπόλοιπους Survivors λίγο πριν αναχωρήσει για την Ελλάδα.

Συγκινημένοι οι παίκτες και των δύο ομάδων είπαν και ευχήθηκαν τα καλύτερα σε εκείνη ενώ ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως η πόρτα του Survivor είναι ανοιχτή για την Αναστασία σε περίπτωση πως θελήσει να συμμετάσχει σε κάποιο επόμενο κύκλο.

Οι Κόκκινοι ήταν εκείνοι που ηττήθηκαν στο στίβο μάχης και φτάνοντας στο Συμβούλιο μπήκαν σε ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας υποψηφιότητας. Η Ασημίνα συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και βγήκε υποψήφια χωρίς ωστόσο να θέλει να σχολιάσει το αποτέλεσμα.

Απόψε τις δύο ομάδες περιμένει το τρίτο αγώνισμα ασυλίας. Ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και ποιο όνομα θα αναδείξει η αποψινή κάλπη;



