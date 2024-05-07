Λογαριασμός
Survivor 2024: Ο τρίτος αγώνας ασυλίας φέρνει την τρίτη υποψηφιότητα

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Η Μπλε ομάδα κατάφερε στο χθεσινό αγώνισμα να εξασφαλίσει τη νίκη και να πάει χωρίς άγχος στο Συμβούλιο του νησιού όπου εκεί περίμενε όλους μία μεγάλη έκπληξη. Η Αναστασία Τσέρου επέστρεψε για να χαιρετίσει τους υπόλοιπους Survivors λίγο πριν αναχωρήσει για την Ελλάδα. 

Survivor

Συγκινημένοι οι παίκτες και των δύο ομάδων είπαν και ευχήθηκαν τα καλύτερα σε εκείνη ενώ ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως η πόρτα του Survivor είναι ανοιχτή για την Αναστασία σε περίπτωση πως θελήσει να συμμετάσχει σε κάποιο επόμενο κύκλο.

Survivor

Οι Κόκκινοι ήταν εκείνοι που ηττήθηκαν στο στίβο μάχης και φτάνοντας στο Συμβούλιο μπήκαν σε ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας υποψηφιότητας. Η Ασημίνα συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και βγήκε υποψήφια χωρίς ωστόσο να θέλει να σχολιάσει το αποτέλεσμα. 

Survivor

Απόψε τις δύο ομάδες περιμένει το τρίτο αγώνισμα ασυλίας. Ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και ποιο όνομα θα αναδείξει η αποψινή κάλπη; 

Survivor


