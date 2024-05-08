Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας συνεχάρη τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την ορκωμοσία του ως προέδρου της Ρωσίας, όπως δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος.

«Η Κίνα συγχαίρει τον πρόεδρο Πούτιν για την ορκωμοσία του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λι Τζιάν, σημειώνοντας πως ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει ήδη στείλει συγχαρητήριο μήνυμα στον Πούτιν για την επανεκλογή του.

Ο Λιν είπε πως οι σινορωσικές σχέσεις παραμένουν υγιείς υπό τη στρατηγική καθοδήγηση των δύο ηγετών.

«Η Κίνα προσδίδει μεγάλη σημασία στον στρατηγικό ηγετικό ρόλο της διπλωματίας των αρχηγών κρατών στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι δύο αρχηγοί κρατών συμφώνησαν να συνεχίσουν να διατηρούν στενές ανταλλαγές προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή και σταθερή ανάπτυξη των σινορωσικών σχέσεων», είπε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μποϊκόταραν μια τελετή στο Κρεμλίνο όπου ο Πούτιν ορκίστηκε για νέα εξαετή θητεία χθες, Τρίτη, επικαλούμενες τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.