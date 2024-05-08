Της Ιωάννας Μάνδρου

Θέματα ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των ζώων με κακοποιήσεις πάσης φύσεως αποτελούν το αντικείμενο διήμερου σεμιναρίου για δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 11 και 12 Μαϊου.

Το σεμινάριο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου οργανώνεται από την Zero Stray Pawject, με τη συνδρομή και παρουσία του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων. Παρούσες στο σεμινάριο θα είναι τόσο η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα όσο και η Εισαγγελέας Γεωργία Αδειλίνη αλλά και η εποπτεύουσα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θέματα προστασίας των ζώων αντεισαγγελέας Αναστασία Μασούρα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών σε δικαστές και εισαγγελείς όσον αφορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων και τη σύνδεση της κακοποίησης τους με την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση των παιδιών ακόμα και με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Η κακοποίηση των ζώων αποτελεί άλλωστε την πρώτη ένδειξη σε ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον, καθώς ακολουθούν και άλλου τύπου κακοποιήσεις.

Η Ελλάδα είναι από μία από τις ελάχιστες χώρες που κατέστησαν τον βασανισμό και την φόνευση ζώου ως κακούργημα. Οι αναφορές τέτοιων περιστατικών αυξάνονται ραγδαία με τους ειδικούς να μιλούν για τον σκοτεινό αριθμό εγκληματικότητας καθώς τα στοιχεία που υπάρχουν αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Περισσότεροι από 13 ομιλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα προβούν σε σχετικές τοποθετήσεις.

Το διήμερο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Μαΐου 2024 στο Grand Hyatt Athens στις 10 το πρωί. Συντονίστρια του σεμιναρίου είναι η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως και την 3η Μάϊου 2024. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας είτε συμπληρώνοντας την φόρμα https://forms.gle/wm1EduD6UevbidPX8 είτε καλώντας στο 6907599151 ή ακόμη και αποστέλλοντας email στο stamatina@zerostraypawject.org.

Το σεμινάριο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη Zero Stray Pawject και το Battersea, μια κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση για την ευζωία των ζώων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

