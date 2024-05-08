Το Κατάρ ζήτησε σήμερα από τη διεθνή κοινότητα να δράσει ώστε να αποφύγει μια «γενοκτονία» στη Ράφα μπροστά στην απειλή μιας ευρείας κλίμακας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην πόλη, η οποία αποτελεί καταφύγιο για 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η χώρα του Κόλπου, που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καλεί σε ανακοίνωσή της να αναληφθεί «άμεσα διεθνής δράση η οποία θα αποτρέψει μια εισβολή στην πόλη και τη διάπραξη του εγκλήματος της γενοκτονίας».

Ο ισραηλινός στρατός αύξησε σήμερα τις αεροπορικές επιδρομές του σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, κυρίως στη Ράφα όπου χθες Τρίτη ανέπτυξε άρματα μάχης και έθεσε υπό τον έλεγχό του το συνοριακό πέρασμα με την Αίγυπτο που βρίσκεται στην πόλη.

Η Ντόχα επέκρινε σήμερα την κατάληψη του σημείου διέλευσης της Ράφα και πρόσθεσε ότι «καταδικάζει έντονα» τον βομβαρδισμό της πόλης, μετά την απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων οικογενειών από τον ανατολικό τομέα της έπειτα από έκκληση των ισραηλινών αρχών.

Η παρέμβαση του Κατάρ γίνεται την ώρα που μεσολαβητές από τη χώρα, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ διεξάγουν συνομιλίες στο Κάιρο για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

