Συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών είχε στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Συνεχίζουμε τον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο της χώρας, γιατί πιστεύουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση με μέτρα, που μόνο στόχο έχουν να γυρίσουν τα τρακτέρ πίσω. Εμείς προτάσσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, που θα απαντά στα τεράστια ζητήματα που έχουν προκύψει στον αγροτικό κόσμο και έχουν να κάνουν με την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης ανοίγοντας τη συζήτηση με τους αγρότες.

«Δεν μπορεί τη στιγμή που κλιμακώνεται η κλιματική κρίση και έχουμε πάρα πολλές ζημιές από ακραία φυσικά φαινόμενα, ο ΕΛΓΑ να μην αποζημιώνει τους αγρότες μας. Είναι αδιανόητο να έχουμε 25% αύξηση του κόστους παραγωγής και να μην υπάρχει κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Να μην υπάρχει πολιτική για τις «ελληνοποιήσεις». Πρέπει να αξιολογούνται τα προϊόντα από τρίτες χώρες, να είναι πιστοποιημένα» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης και έκανε ειδική αναφορά στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ενέργεια: «Δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να πλήττει τον Έλληνα αγρότη και να είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι της εγχώριας ολιγαρχίας. Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι προτεραιότητα οι ενεργειακές κοινότητες για αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, συνεταιρισμούς, ώστε να έχουν σταθερό κόστος σε βάθος 15ετίας. Όση, δε, ενέργεια δεν καταναλώνουν, την πωλούν πίσω στο δίκτυο με αποτέλεσμα από αυτό το κέρδος να καλύπτεται παραδείγματος χάριν η αύξηση του κόστους στα λιπάσματα ή στις ζωοτροφές. Αυτό είναι ένα βιώσιμο μοντέλο, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, προχθές στη Βοιωτία, την προηγούμενη εβδομάδα στην Βόρεια Ελλάδα. Γιατί θέλουμε μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν και βυθίζονται στην απελπισία, να βρούμε λύσεις. Όχι επικοινωνιακές αλλά πραγματικές».

«Πώς απαντά η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα προβλήματα; Είναι 5 χρόνια κυβέρνηση, δεν είναι μερικούς μήνες. Τι έκαναν; Στον ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαξαν πέντε φορές διοίκηση. Προσπαθούν να τα φορτώσουν όλα στις Βρυξέλλες. Μα, άλλα είναι τα προβλήματα ενός αγρότη στη Γαλλία που έχει 300 και 500 στρέμματα και άλλα τα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων αγροτών που έχουν μικρούς κλήρους. Το ξαναλέω, γιατί για εμάς αυτό είναι το μείζον: Η Ελλάδα χωρίς την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα στον χώρο των τροφίμων, τη διασύνδεσή του με το φθηνό κόστος ενέργειας, με τη μεταποίηση και με τον ποιοτικό τουρισμό, δυστυχώς θα γίνει μια πατρίδα που ο ελληνικός λαός και οι αγρότες θα είναι ξένοι στον τόπο τους, θα πάμε σε αφελληνισμό της οικονομίας. Και το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο σε αυτή την επώδυνη κι εθνικά καταστροφική πολιτική, που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

