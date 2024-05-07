Survivor 2024: Σαρωτικοί Μπλε στον αγώνα - Η πιο δυνατή δυάδα υποψηφιοτήτων μέχρι σήμερα

Με άγριες διαθέσεις κατέβηκαν οι Μπλε στον τελευταίο αγώνα για να διεκδικήσουν τη δεύτερη ασυλία. Οι προθέσεις τους απεικονίζονταν και στο παρουσιαστικό τους, με τα ξυλάκια-αξεσουάρ που έμπλεξαν στα μούσια τους.

Μετά από ένα ισορροπημένο ξεκίνημα και τη μουδιασμένη επιστροφή της Σταυρούλας στους αγωνιστικούς χώρους, η ομάδα κατάφερε γρήγορα να χτίσει διαφορά στο σκορ.

Η παίκτρια έχασε στην πρώτη της αναμέτρηση, ωστόσο στη συνέχεια μετρούσε μόνο νίκες. Στον αντίποδα οι Κόκκινοι είδαν την Ασημίνα να μην μπορεί να βοηθήσει για ακόμα μια αναμέτρηση.

Δια χειρός Σταυρούλας ήρθε και ο τελευταίος πόντος που σήμανε τη λήξη του αγώνα.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε, οι Κόκκινοι δεν θα μπορούσαν να πράξουν διαφορετικά από το να ψηφίσουν την Ασημίνα Χατζηανδρέου. Η παίκτρια δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό καλό της εαυτό και θα ήταν άδικο να ψηφιστεί κάποιος άλλος.

Με τα δεδομένα αυτά είναι πιθανό στη μονομαχία της Πέμπτης για την αποχώρηση να δούμε αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο έμπειρες παίκτριες και εν δυνάμει φαβορί για τον τίτλο, την Ασημίνα και την Σταυρούλα.





Πηγή: skai.gr

