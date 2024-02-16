Στην φυλακή του Αρκτικού Κύκλου όπου εξέτιε 19ετή ποινή, πέθανε σήμερα ο υπ' αριθμόν 1 αντίπαλος του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με τις ρωσικές σωφρονιστικές Αρχές.

Σε ανακοίνωση της, η ομοσπονδιακή σωφρονιστική υπηρεσία, αναφέρει πως ο μόλις 47 ετών Ναβάλνι ένιωσε αδιαθεσία έπειτα από μια βόλτα και έχασε τις αισθήσεις του.

«Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος Ναβάλνι Α. Α. αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο (...) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

«Εφαρμόσθηκαν όλες οι αναγκαίες μέθοδοι ανάνηψης, αλλά δεν έδωσαν αποτέλεσμα. Οι γιατροί έκτακτης ανάγκης διαπίστωσαν τον θάνατο του ασθενούς...».

Ποιος είναι ο Αλεξέι Ναβάλνι;

Γεννημένος από ιδιοκτήτες εργοστασίων σε ένα χωριό δυτικά της Μόσχας, ο Αλεξέι Ναβάλνι μεγάλωσε και έγινε ίσως ο μεγαλύτερος επικριτής του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πολιτικός του ακτιβισμός, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων ερευνών για τη διαφθορά υψηλού επιπέδου και η υποψηφιότητα για δήμαρχος της Μόσχας, τον έκαναν γνωστό και πολλοί πίστευαν ότι αποτελούσε απειλή για τον κ. Πούτιν.

Ήταν τον Αύγουστο του 2020 όταν ο αγώνας του εναντίον του Ρώσου προέδρου έγινε πρωτοσέλιδο στα παγκόσμια πρωτοσέλιδα.

Αρρώστησε βαριά σε πτήση από τη Σιβηρία στη Μόσχα και ο κ. Ναβάλνι μεταφέρθηκε, ακόμα σε κώμα, στο Βερολίνο.

Η ομάδα του κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι τον δηλητηρίασε, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.

Οι Γερμανοί γιατροί επιβεβαίωσαν ότι είχε δηλητηριαστεί με novichok - έναν νευρικό παράγοντα της σοβιετικής εποχής - και η ανάρρωσή του κράτησε μήνες.

Παρά τον κίνδυνο, ο κ. Ναβάλνι επέλεξε να επιστρέψει στη Ρωσία όπου αργότερα συνελήφθη, καταδικάστηκε με κατηγορίες που είπε ότι είχαν πολιτικά κίνητρα και παρέμεινε στις ρωσικές φυλακές μέχρι τον θάνατό του σήμερα.

Δράση μέσα από τη φυλακή στην Αρκτική

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, 47 ετών, εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών για «εξτρεμιστική δράση» σε σωφρονιστικό κέντρο στην Αρκτική υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες. οι αλυσιδωτές του δίκες και οι συνθήκες κράτησής του θεωρήθηκαν τρόποι τιμωρίας του για την εναντίωσή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον κύκλο του.

Κατά τις δίκες του τους τελευταίους μήνες στις οποίες συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Αλεξέι Ναβάλνι φαινόταν αδυνατισμένος και γερασμένος. Υπέφερε από προβλήματα υγείας που συνδέονταν με την απεργία πείνας στην φυλακή και την απόπειρα δολοφονίας του μέσω δηλητηρίασης το 2020.

Η φυλάκιση δεν είχε κάμψει την αποφασιστικότητά του. Κατά την διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών και στα μηνύματα που ανέβαιναν στα κοινωνικά μέσα από τους συνηγόρους, ο Ναβάλνι δεν σταμάτησε να καταγγέλλει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον «παππού τον κρυμμένο στο καταφύγιο».

Στην δίκη του για «εξτρεμιστική δράση» κατήγγειλε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως «τον πιο ηλίθιο και ανόητο πόλεμο του 21ου αιώνα.

Σε μηνύματά του στο Ιντερνετ αναφέρεται ειρωνικά στον εκφοβισμό που του επιφυλάσσουν οι σωφρονιστικές αρχές.

Σε μήνυμά του την 1η Φεβρουαρίου που δημοσιοποιήθηκε από την ομάδα του στα κοινωνικά μέσα, ο Αλεξέι Ναβάλνι καλούσε σε διαδηλώσεις παντού στην Ρωσία κατά την ψηφοφορία των προεδρικών εκλογών από τις 15 ως τις 17 Μαρτίου, στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει ο Πούτιν, αφού όλες οι προσωπικότητες της αντιπολίτευσης έχουν δολοφονηθεί, ριχτεί στην φυλακή ή εξαναγκαστεί σε εξορία, ενώ η καταστολή κάθε αντίπαλης φωνής συνεχίζεται.

Κρεμλίνο: Ενημερώθηκε ο Πούτιν - Κάνουμε έρευνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές προχωρούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με τον θάνατο του φυλακισμένου αντιφρονούντα, αλλά δεν έχει πληροφορίες για το θέμα.

Συνεργάτες Ναβάλνι: Δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε την είδηση

Απο την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε στο Χ ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον θάνατό του, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

Η Γιάρμις έγραψε ότι ο δικηγόρος του Ναβάλνι ταξιδεύει προς την φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο όπου κρατείτο ο Ναβάλνι εκτίοντας 19ετή ποινή κάθειρξης.

Την ίδια δήλωση με την Γιάρμις έκανε και ο βοηθός του Ναβάλνι: "Οι ρωσικές αρχές δημοσιοποιούν μια ομολογία ότι σκότωσαν τον Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή. Δεν έχουμε κανένα τρόπο να το επιβεβαιώσουμε ή να αποδείξουμε ότι αυτό δεν αληθεύει", έγραψε στο Χ ο Λεονίντ Βολκόφ.

"Δεν έχουμε καμία βάση να πιστεύουμε την κρατική προπαγάνδα", έγραψε ο Βολκόφ προσθέτοντας ότι "αν αληθεύει η είδηση, τότε ο Πούτιν είναι αυτός που σκότωσε τον Ναβάλνι".

Russian authorities publish a confession that they killed Alexey Navalny in prison.



We do not have any way to confirm it or to prove this isn’t true.



Navalny’s lawyer is on the way to Harp. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 16, 2024

