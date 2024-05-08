Γκριγκόνις τραγούδαγε «ΠΑΟ ολέ» με μπύρα και αποθεώθηκε με Λεσόρ

Ατελείωτοι οι πανηγυρισμοί φιλάθλων και παικτών στο OAKA μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι και την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου. Τα συνθήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο, οι παίκτες δείχνουν να «γουστάρουν» το σκηνικό και να το χαίρονται με την ψυχή τους και η ατμόσφαιρα που επικρατεί είναι… μαγευτική.

