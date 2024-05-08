Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που έθεσε εκτός λειτουργίας το βράδυ της Τρίτης τις πύλες αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης επιβατών σε όλα τα βρετανικά αεροδρόμια ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το εθνικής εμβέλειας πρόβλημα προκάλεσε τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία για τους επιβάτες που προσγειώνονταν σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, από το Χίθροου, το Γκάτγουϊκ, το Στάνστεντ και το Λούτον του Λονδίνου μέχρι τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, του Μπρίστολ, του Εδιμβούργου, της Γλασκώβης και του Αμπερντίν.

Πολλοί επιβάτες χρειάστηκε επίσης να παραμείνουν επί ώρα στα αεροσκάφη που προσγειώνονταν καθώς στις αίθουσες αφίξεων επικρατούσε το αδιαχώρητο. Δεν έλειψαν τα έντονα παράπονα και οι εντάσεις λόγω έλλειψης ενημέρωσης και απουσίας στοιχειώδους φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους. Χιλιάδες επιβάτες έχασαν τις σιδηροδρομικές συνδέσεις τους με αποτέλεσμα να μείνουν ακόμα περισσότερα στους χώρους των αεροδρομίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «δεν υπάρχει ένδειξη κακόβουλης κυβερνοενέργειας» και σε καμία στιγμή δεν υπονομεύθηκε η ασφάλεια των συνόρων.

Το σύστημα ελέγχου διαβατηρίων στις ηλεκτρονικές πύλες εισόδου στα αεροδρόμια της χώρας υπάγεται στη Δύναμη Συνόρων. Πιστεύεται ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κάποιο σφάλμα στη βάση δεδομένων ασφαλείας Border Crossing της συνοριοφυλακής. Αυτή η βάση δεδομένων συνδέεται με τις αυτοματοποιημένες πύλες και έχει στοιχίσει στους Βρετανούς φορολογούμενους 372 εκ. λίρες.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και πέρυσι τον Μάιο, ξανά στο τέλος του πρώτου τριημέρου αργίας με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.